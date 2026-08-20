Números retirados en la NFL, un honor para pocos

Ceremonia de retiro de jersey por parte de un equipo en la NFL

¡Vaya berrinche! el que hizo Jayden Daniels, quarterback de Washington, al enterarse de que el equipo de la Universidad de Lousiana State, de donde fue egresado, decidió darle el número 5 al esquinero DJ Pickett. Como todos saben, ese dígito fue el que portó Daniels durante su estancia en dicha institución, y en donde ganó el Trofeo Heisman, o sea, toda una historia, legado y héroe local para la Universidad.

El número como tal no se encontraba retirado y por lo mismo podía ser portado por cualquier otro jugador, sin embargo el enojo del ex pasador de los Tigers de Lousiana y ahora estrella de Washington en la NFL, radicó en que, según él, vía una carta enviada a la institución, el permitir que otro jugador portara el número 5 es una falta de respeto a su legado, pues el fue una estrella del equipo colegial que incluso ganó un Campeonato Nacional y de paso el Heisman.

UN PLEITO DE EGOS

Asimismo, su abogado informó a la Universidad que tiene prohibido usar la imagen y todo lo que se relacione a Daniels para efectos comerciales, pues su cliente quiere deslindarse de toda conexión con la institución.

Lousiana State ha sido clara en señalar que dicho número no se encontraba retirado y que lo había prometido al esquinero que ahora lo usa, por lo que no existe ninguna falta al respecto.

Entonces vayamos por partes, ¿es válido el proceder de Daniels ante tal situación? Quizá no.

El tema de retiro de número en las organizaciones deportivas es algo muy privado de cada equipo, algunos o hacen otros no. A nivel colegial algunas escuelas lo hacen, al igual que algunos equipos en la NFL, pero la realidad es que no todos, y en muchas ocasiones queda como un asunto de respeto, razonamiento, sentido común y hasta homenaje perpetuo sin necesidad de retirar el número.

ENTRE EL HONOR Y LA HEREJÍA

El tema nos da pauta para abordarlo a nivel del profesionalismo y vaya que nos encontramos con sorpresas, pues hay equipos, a pesar de haber tenido en sus filas a verdaderas leyendas, mantienen su política de no retirar números, lo que hace que cualquier otro jugador pueda portar el digito en su jersey.

Las organizaciones que no honran de esa manera a sus inmortales son Dallas, Las Vegas, Baltimore, Atlanta, Houston y Jacksonville. Aquí que nos encontramos con algunas situaciones que bien podrían causar cierta controversia. La realidad es que es una herejía que con los Raiders aún se siga permitiendo que cualquier jugador use el 12 de Ken Stabler, 25 de Fred Biletnikof, 21 de Clif Branch, 46 de Todd Christensen, 32 de Marcus Allen, 89 de Ted Hendricks, 77 de Lyle Alzado, 37 de Lester Hayes, 22 de Mike Haynes.

Con los Vaqueros se da la misma situación, pues vemos como otros jugadores han usado el 33 de Tony Dorsett, y realmente sería un falta de respeto al legado si permitieran que alguien osase en vestir el 12 de Roger Staubach, 8 de Troy Aikman, 22 de Emmitt Smith, 54 de Chuck Howley y Randy White, 72 de Ed Jones o 40 de Bill Bates, por nombra algunos.

Es verdad que existen equipos que, de retirar tofos los números de sus grandes leyendas tendrían problemas para dar nuevos dígitos a los jugadores en su roster de 53 elementos, por esa razón no retiran pero si prohíben que alguien más lo use.

Quizá el caso más claro de lo anterior sería Pittsburgh. Pensar cuántos números tendrían que ser retirados de su equipo dinastía de 70 sería una locura: 12 de Terry Bradshaw, 32 de Franco Harris, 20 de Rocky Bleier, 52 de Mike Webster, 88 de Lynn Swann, 82 de John Stallworth, 75 de Joe Greene, 58 de Jack Lambert, 59 de Jack Ham, 47 de Mel Blount, 31 de Donnie Shell, aunado a otros más actuales como el 7 de Ben Roethlisberger, 36 de Jerome Bettis, 26 de Rod Woodson, 31 de Troy Polamalu, 86 de Hines Ward, por nombra algunos.

Por esa razón, si nos diéramos a la tarea de hacer una lista de todos aquellos que merecen que su número sea retirado, lo más probable es que los dígitos comenzarían a faltar.

No obstante, hay algunas historias muy curiosas sobre este asunto de los números; algunas de las más destacadas son aquellas en las de jugadores que trataron de usar el número retirado de alguna leyenda. En algunas ocasiones, las menos, los homenajeados lo permitieron, en otras bastó un rotundo no.

NI EL GLAMOUR DE MONTANA PUDO CONVENCERLO

Cuando Joe Montana pasó de San Francisco a Kansas City en 1993, todo el mundo supuso que Montana portaría su clásico 16 en el jersey, sin embargo había un pero, ese número estaba retirado en honor a Len Dawson, el también quarterback ganador del primer Super Bowl para la franquicia. Existió la solicitud para que permitiera que lo usara Montana, pero Dawson fue claro. Dijo que respetaba a Joe, pero nadie usaría jamás su número. Montana eligió el 19, el número que uso en la preparatoria.

UNA NEGATIVA MUY DIPLOMÁTICA

En 2025 los Gigantes seleccionaron a un talentoso linebacker de nombre Abdul Carter, procedente de Penn Sate. Proyectado para ser un estrella profesional, informó que deseaba usar el número retirado del irrepetible Lawrence Taylor, también linebacker, el 56. Al recibir la petición de Carter, Taylor desechó la solicitud aconseando al joven jugador que debía forjar su propia historia y así construir su legado. Carter se inclinó por el 51 y un año después cambió por le 3.

RESPETO MUTUO ENTRE GRANDES

Jerry Rice se negaba a retirarse, y la realidad es que a sus 42 años aún jugaba a un alto nivel. Después de pasar por San Francisco y Oakland, firmó para su último año en activo con Seattle. Rice quería seguir usando su tradicional 80, después de todo con los Raiders lo hizo, pero con los Halcones Marinos estaba retirado, había pertenecido a Steve Largent, otro gran receptor. Lejos de molestarse, Largent accedió a la petición de Rice y le permitió usar el 80, pues como dijo, Jerry era un grande.

NO ESTUVO A LA ALTURA.

Washington seleccionó en 2019 al quarterback Dwayne Haskins, de Ohio State, quien llegaba a al NFL con enormes credenciales. La tradición es que estos jugadores estrella del colegial piden el mismo número que han portado en la universidad. Haskins quería el 7, el número retirado de Joe Theismann, el gran mariscal de campo que dio un Super Bowl de los Pieles Rojas. Theismann accedió con gusto a permitir que el chico lo usara, Haskins fue un fracaso y hasta negociado a otro equipo después de sólo dos muy malas campañas..

LE GANÓ EL SENTIMIENTO

Tennessee seleccionó como primera selección global al pasador Cam Ward, procedente de la Universidad de Miami. Tras el usar el número 1 con los Huracanes, era lógico que buscara portar el mismo dígito en la NFL. El problema era que estaba retirado pues perteneció a Warren Moon, cuando lo Titanes eran aún lo Petroleros de Houston. Moon al enterarse accedió con tanto gusto que fue a entregarle el jersey con todo y número impreso el día de la presentación de Ward con los Titanes. Al momento Ward no ha demostrado ser un digno heredero del número, pero apenas entrará en su segunda temporada.

OTRAS CURIOSIDADES

Casos muy extraños son aquellos en que un mismo número ha sido retirado para rememorar a más de un jugador, y el caso más curioso se dio en Detroit, donde el 20 ha sido retirado para homenajear a tres jugadores: el esquinero Lem Barney y los grandes corredores Billy Simms y Barry Sanders.

En Denver se dio algo similar, ya que el 18 esta retirado en favor de los quarterbacks Frank Tripucka y Peyton Manning.

Un caso muy llamativo es del número 88 en Dallas, que en vez de ser protegido como el 12 de Satubach, el 8 de Aikman o el 22 de Smith, ese 88 es dado al que consideran que será un receptor de época para el equipo. En los 70 y 80 los portó Drew Pearson, en los 80 y 90 fue de Michael Irvin, en la década del 10 de este siglo lo uso Dez Bryant y en la actualidad es de Cee Dee Lamb. Aqui podemos señalar que Lamb es el que menos honorable ha sido para portar el dígito.