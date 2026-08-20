¡Adiós ‘Hormiga’! ¿Cuál es la promesa que hace Armando González tras ir al Olympiacos?

Armando 'Hormiga' González El ídolo de Chivas partió rumbo al sueño europeo, en la madrugada voló hacia Atenas (Mexsport)

Armando ‘Hormiga’ González se despidió de sus compañeros en Chivas, pero antes de partir a su nuevo hogar, el Olympiacos de Grecia, el mexicano hizo una promesa a todos aquellos que siguen su carrera.

¿Cuándo parte a Europa el goleador Armando ‘Hormiga’ González?

Así, la ‘Hormiga’ González ya partió rumbo al Viejo Continente, donde continuará con su carrera futbolística y espera demostrar por qué el Olympiacos pagó una suma cercana a los 15 millones de dólares por él.

Además, la ‘Hormiga’ González busca ser un referente de impacto inmediato, por lo que prometió adaptarse a su nuevo equipo y dar todo en la cancha para demostrar que es merecedor de esta oportunidad en Europa.

El ídolo de Chivas partió rumbo al sueño europeo, en la madrugada voló hacia Atenas para realizar los exámenes médicos con el Olympiacos de Grecia y está ilusionado por jugar Champions League con su equipo.

“Para mí el dinero no es lo primordial. Para mí es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho, es un gran club, el más grande de Grecia, siempre compite en competencias europeas. Me ilusiona jugar la Champions League, crecí viéndola en las tardes, es un torneo que quiero jugar y en el que quiero meter goles”, dijo la ‘Hormiga’ a Mediotiempo.com.

¿Cuál es la promesa que hizo la ‘Hormiga’ González al partir rumbo a Grecia?

Además, la ‘Hormiga’ González quiere demostrar por qué anotó 24 goles en la temporada pasada, pero ahora, quiere demostrar ese olfato goleador con su nuevo equipo.

Un detalle que es la ‘Hormiga’ González nunca pudo ganar un título con Chivas, por lo que busca regresa y prometió en un futuro para demostrar que puede darle la máxima alegría a la afición del Guadalajara.

“Es un objetivo que todavía tengo (ser campeón con Chivas), primero Dios en un futuro lo haré muy bien en Europa y regresaré a Chivas, sé que muy pronto se nos dará el título, lo estamos haciendo muy bien, directiva, cuerpo técnico, jardineros, nutriólogos, vamos por muy buen camino para ser campeones (…) A Chivas me lo llevo para siempre. Espero, primero Dios, algún día volver. Es lo que yo quiero”, agregó el jugador.

Por otra parte, la ‘Hormiga’ se dijo agradecido por el trato que recibió en Chivas, principalmente de Javier ‘Chicharito’ Hernández y del dueño, Amaury Vergara.