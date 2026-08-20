Equipo mexicano de salto ecuestre se queda lejos del boleto olímpico en el Mundial de Alemania

Campeonato Mundial de Salto Ecuestre. Patricio Pasquel es uno de los jinetes mexicanos que tuvo acción en el Campeonato Mundial de Salto Ecuestre en Aquisgrán, Alemania. (Foto especial)

El equipo mexicano de salto ecuestre ha quedado fuera de la disputa por uno de los siete boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, luego de terminar en el sitio 12 con 12,88 de penalización en el Campeonato Mundial de Salto Ecuestre que se celebra en Aquisgrán, Alemania.

Para que México pudiera acceder a la disputa de las plazas olímpicas necesitaba quedar entre los 10 primeros equipos que avanzaron a la final de la competencia mundialista.

Es así como los cinco jinetes mexicanos Eugenio Garza con Contago y Carlos Hank con H5 Shaq Attack, Fernando Martínez con Joep, Patricio Pasquel con Chakkalou PS y Luis Plascencia con Huberth B, tendrán que buscar su oportunidad olímpica en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, donde será necesario ocupar un sitio en el podio.

A diferencia de la prueba de velocidad del miércoles, esta vez no se trataba de una carrera contrarreloj. La prioridad era mantener las barras sobre los soportes y asegurar un puesto entre las 10 mejores naciones y los 60 mejores jinetes que pasarían a la siguiente ronda.

Alemania lo logró a la perfección. El equipo anfitrión mantuvo su puntuación acumulada sin sumar penalizaciones adicionales, quedándose con 3,48 puntos de penalización; le siguieron Estados Unidos con 4,85, y Bélgica e Italia, empatadas en el tercer lugar con 7,69.

Los equipos que clasificaron a la final, fueron: Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Gran Bretaña, Francia, Suecia, Suiza, Dinamarca e Irlanda, son los que se disputarán las medallas y los pases olímpicos.

En la clasificación individual, Scott Brash (GBR), a lomos de Hello Mango, se colocó en primera posición tras completar otro recorrido sin faltas, manteniéndose con 0,80 puntos de penalización.

Sophie Hinners (ALE) ocupa el segundo lugar con Iron Dames Singclair (0,84), mientras que Steve Guerdat (SUI), con Dynamix de Belheme, y Daniel Deusser, con Otello de Guldenboom, comparten la tercera plaza (0,86).