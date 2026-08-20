Mundial Femenil de Brasil 2027 FIFA revela el Calendario para el Mundial Femenil de Brasil 2027: Estas son las fechas completas del torneo (X: @FIFAWWC)

Ya estamos a nada de recibir el primer silbatazo en Sudamérica, pues la FIFA hizo oficial el anuncio de la próxima temporada futbolística.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 tendrá como sede principal a Brasil, y ya se ha revelado el calendario oficial con las fechas completas de los próximos encuentros del torneo.

¿Cuándo empezará la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027?

Con los primeros detalles del calendario revelados por la FIFA para la próxima edición futbolística femenil, los partidos de este torneo se celebrarán del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Estadios y sedes que albergarán los partidos en Brasil

Con base en la información oficial, habrá una distribución de 64 partidos en territorio sudamericano.

El partido inaugural se llevará a cabo en el emblemático Estadio Maracaná, y cada una de las ocho sedes contará con al menos siete partidos, garantizando como mínimo un encuentro de eliminación directa.

Las ocho ciudades sedes confirmadas son:

Belo Horizonte

Brasilia

Fortaleza

Porto Alegre

Recife

Río de Janeiro

Salvador

São Paulo

Fases finales:

Cuartos de Final: Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y São Paulo.

Semifinales: São Paulo y el Maracaná (Río de Janeiro).

Tercer Lugar: Se disputará en São Paulo el 24 de julio de 2027.

Gran Final: Se llevará a cabo en el Estadio Maracaná el 25 de julio de 2027.

Fase preliminar y el rumbo a Brasil 2027

Con la mira puesta en el torneo, este jueves se brindaron detalles sobre la fase preliminar.

Este torneo clasificatorio se disputará en dos etapas: del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 y del 23 de febrero al 6 de marzo de 2027, para definir a las últimas selecciones con boleto al campeonato.

Para este torneo se distribuirán de la siguiente manera:

China Taipéi y Uzbekistán

Sudáfrica y Papúa Nueva Guinea

Ghana y Ecuador

México buscará su boleto para la Copa Mundial Femenina 2027

Ante la disputa de la Fase Final del Campeonato de la Concacaf, la Selección Mexicana Femenil buscará pelear su pase directo el próximo sábado 28 de noviembre, disputando el balón contra la selección de Haití.