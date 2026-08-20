Pericos pega a Diablos Rojos en CDMX

A PUNTA DE TOLETAZOS. Pericos aprovechó que el bullpen de los escarlatas se mostró errático y logró producir desde la primera entrada. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

¡Fue una fiesta de bateo! Pericos de Puebla conectó 21 hits y venció 13-5 a los actuales bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Diablos Rojos del México, en el primer juego de la semifinal de la Zona Sur, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana.

Pericos aprovechó que el bullpen de los escarlatas se mostró errático y logró producir desde la primera entrada. La carrera de la quiniela entró vía Cristhian Adames, tras recibir base por bola por parte del abridor Ricardo Pinto, se robó segunda y fue remolcado por hit de Luis Castro, quien también empujó a José Rondón, para el 2-0.

Pericos toma el control

Diablos respondió en el cierre de la primera, empatando con Carlos Sepúlveda y Jon Singleton; pero Pericos jamás perdió el foco y respondió con anotaciones de Michael de la Cruz y Herlis Rodríguez en la segunda y de Luis Castro en la tercera, para retomar el control, 5-2.

La ofensiva de los escarlatas tuvo chispazos y anotó dos carreras en la cuarta, gracias a un cuadrangular de Franklin Barreto, que se llevó por delante a Julián Ornelas; y una anotación más en la quinta, con vuelacerca solitario de Jon Singleton, para empatar el encuentro.

Decisiones que marcaron el rumbo

Luego de que Stephen Nogosek retirara en fila a Pericos en la quinta, se esperaba que el timonel rojo, Lorenzo Bundy, lo dejara en la loma, pero decidió traer a Jean Carlos Mejía, quien permitió tres carreras, incluido un cuadrangular de Herlis Rodríguez.

Puebla no dejó nada a la suerte y, en la apertura de la octava, soltó los cañones para anotar cinco veces más, gracias a seis imparables ante Jimmy Yacabonis, en un rally que le dio la vuelta entera al line up para sellar el 13-5 final.

Ventaja poblana en la serie

Así, Puebla toma el liderato en la semifinal de la Zona Sur, y el segundo juego se disputará este jueves, en punto de las 19:00 horas, en el Estadio Alfredo Harp Helú.