Laurie Canter toma el liderato en LIV Golf Indianápolis

LIV Golf Indianápolis - Ronda uno. Laurie Canter del equipo Majesticks Golf Club durante su participación en el hoyom 18 en la primera ronda de LIV Golf Indianápolis. (Chris Trotman/LIV Golf/AP)

Laurie Canter firmó la mejor ronda de su temporada con un 62 (-8) para hacerse con el liderato individual con un golpe de ventaja en la primera ronda de LIV Golf Indianápolis.

Sumando el resultado de Canter a los marcadores de sus compañeros, el 64 (-6) de Lee Westwood, el 68 (-2) de Ian Poulter y el 69 (-1) de Sam Horsfield, el equipo Majesticks Golf Club registró un total de -17 golpes, lo que le da una ventaja de dos golpes sobre sus perseguidores más cercanos.

El equipo, coliderado por las leyendas inglesas Poulter y Westwood, busca su primera victoria por equipos desde la creación de LIV Golf; por ello, la actuación del jueves supone un gran primer paso en este torneo que coronará al campeón por equipos de 2026.

“No tuve el mejor comienzo”, comentó Canter. “Hice bogey en el hoyo 8; envié la bola al búnker de la derecha, pero aun así eso me ayudó a arrancar. Logré tres birdies justo después. Pegué muy bien desde el tee. Logré muchas calles y me mantuve agresivo durante toda la jornada”.

La tarjeta de 62 golpes de Canter es su mejor registro del año y le otorga el liderato individual en solitario, con dos perseguidores pisándole los talones a un solo golpe de distancia, ellos son el canadiense R.T. Lee y el australiano Cameron Smith.

La ronda de Smith fue impecable: no cometió ningún bogey y no falló ni una sola calle en todo el día, algo que lograba por segunda vez en su carrera en LIV Golf (la anterior fue en la primera ronda de Singapur 2023). El gran comienzo de Smith impulsó a Ripper GC a compartir el segundo puesto en la clasificación por equipos.

Un grupo de ocho competidores entre los que está el chileno Joaquín Niemann persigue a Canter a dos golpes de distancia. Y a tres golpes, Bryson DeChambeau en solitario.

El mexicano Abraham Ancer se localiza en un empate al T13 con -4 golpes y su compatriota Carlos Ortiz hasta el T30 con -2 impactos.

El equipo Ripper GC (Smith 63, Herbert 66, Leishman 66, Smth 70) terminó la ronda con un acumulado de -15, empatado en el segundo lugar con Legion XIII. El equipo liderado por Jon Rahm, tres veces campeón individual, contó con una tarjeta de 64 golpes (-6) de su jugador más joven, Caleb Surratt, sumada a tres rondas de 67 golpes (-3) firmadas por Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y el propio Rahm.

Restan tres rondas en Chatham Hills, con el Campeonato por Equipos, los dos últimos puestos del podio del Campeonato Individual y el propio título de Indianápolis todavía por decidir.