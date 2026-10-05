¿Qué es el Clásico de la Talacha y por qué está en la mira por irregularidades financieras?

Clásico de la Talacha El partido entre América Buenavista y Chivas Impulsora, oficiado por el árbitro mundialista César Arturo Ramos, terminó en bronca y ahora es investigado por irregularidades financieras. (YouTube)

Lo que comenzó como un partido de revancha entre Chivas Impulsora y América Buenavista terminó poniendo los reflectores sobre un fenómeno que ha crecido fuera de la estructura profesional del futbol mexicano: la llamada “talacha”, donde jugadores reciben remuneraciones económicas por participar en equipos y torneos amateurs.

El denominado Clásico de la Talacha, disputado el sábado 3 de octubre en el Estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec, Morelos, contó con una bolsa de un millón de pesos para el ganador y tuvo como árbitro a César Arturo Ramos Palazuelos, quien ha participado en tres Copas del Mundo.

Sin embargo, más allá de la dimensión alcanzada por el encuentro, una investigación publicada por Proceso puso la atención sobre la estructura financiera informal que rodea a este tipo de competencias, así como los antecedentes y posibles vínculos delictivos atribuidos a personas relacionadas con organizaciones que aparecen como patrocinadoras.

¿Qué es el Clásico de la Talacha?

El término “talacha” es utilizado en el futbol mexicano para referirse a jugadores que reciben dinero de los propietarios de equipos para disputar encuentros y torneos fuera del profesionalismo, principalmente dentro del llamado futbol llanero o recreativo.

A diferencia de la Liga MX y otras divisiones profesionales, estos equipos participan en circuitos sin una estructura regulada de manera equivalente al futbol profesional, pero algunos han alcanzado una dimensión económica considerable, con premios, patrocinios, viajes y contratación de futbolistas con experiencia profesional.

En este contexto surgió la rivalidad entre Chivas Impulsora y América Buenavista, que ya tenía un antecedente en abril de 2026, cuando los rojiblancos eliminaron en penales a Buenavista en las semifinales de la Copa Potosí. Su nuevo enfrentamiento fue promocionado como “La Gran Revancha”.

¿Qué pasó durante el Clásico de la Talacha?

El partido terminó antes de los 90 minutos. Con Chivas Impulsora arriba 3-1, una fuerte entrada de un futbolista rojiblanco provocó una expulsión y posteriormente una pelea entre integrantes de ambos equipos.

La situación escaló con el ingreso de aficionados al terreno de juego, evidenciando deficiencias en los protocolos de seguridad del inmueble para controlar la trifulca.

Ante la falta de garantías para continuar, César Ramos dio por terminado anticipadamente el encuentro y abandonó la cancha escoltado, mientras que la pelea terminó por dispersarse minutos después.

¿Por qué el Clásico de la Talacha está bajo la mira por su financiamiento?

El encuentro mostró el nivel económico que ha alcanzado una parte del futbol amateur mexicano. Además del millón de pesos destinado al ganador, hubo espectáculo previo, futbolistas con experiencia profesional, patrocinios y la utilización de infraestructura habitualmente asociada con competencias de mayor nivel.

Incluso participó Fanki, plataforma encargada de la venta de boletos que también presta servicios para partidos como local de América, Santos Laguna y Atlas, además de encuentros de la Selección Mexicana en territorio nacional.

De acuerdo con la información publicada por Proceso, detrás de esta expansión existe una estructura financiera cuya fiscalización no es clara, donde convergen empresarios, patrocinadores y organizaciones gremiales. Esto ha generado preguntas sobre de dónde proviene y cómo se administra el dinero que permite pagar jugadores, premios, viajes y otros gastos de los equipos.

¿Qué relación tiene América Buenavista con la Federación Unida 22 de Octubre?

América Buenavista, equipo avecindado en Cuautitlán, Estado de México, cuenta con más de una década de existencia y, de acuerdo con la investigación de Proceso, no tiene públicamente un propietario claramente identificado.

En su uniforme aparece como patrocinador el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Comercio, Prestadores de Servicios, Autotransporte, Construcción en General, Similares y Conexos del Estado de México, conocido como Federación Unida 22 de Octubre.

La organización tiene presencia en municipios mexiquenses como Chicoloapan, Chalco y Ecatepec y públicamente desarrolla actividades como jornadas comunitarias, entrega de despensas y fomento deportivo. También ha manifestado su respaldo a la administración de la gobernadora Delfina Gómez.

Sin embargo, Proceso señala, con base en reportes periodísticos sustentados en información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que personas vinculadas con la organización han sido señaladas como presuntas responsables de delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso, narcomenudeo, despojo de inmuebles y extracción e intermediación ilícita de agua potable, práctica conocida como “huachicol del agua”.

¿Quién está detrás de Chivas Impulsora?

El caso de Chivas Impulsora presenta una estructura diferente. El equipo toma su nombre de la colonia Impulsora, ubicada en Nezahualcóyotl, cerca de los límites con la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, aunque el conjunto está avecindado en Yecapixtla, Morelos.

Su propietario visible es el empresario Víctor Hernández y entre sus patrocinadores se encuentra MVA Transporte, compañía dedicada a traslados turísticos, ejecutivos y premium con sede en el Estado de México.

Hernández explicó anteriormente a ESPN que el proyecto nació hace aproximadamente tres años y medio, aunque fue a partir de 2024 cuando comenzó a destacar en el futbol recreativo. El empresario lo ha definido como el “equipo amateur profesional de México”, debido a las condiciones que ofrece a sus jugadores durante viajes y estancias.

Exjugadores profesionales llegan a la “talacha”

Otro elemento que refleja el crecimiento de estas competencias es la llegada de futbolistas que anteriormente estuvieron dentro del sistema profesional.

Una de las figuras del reciente Clásico de la Talacha fue Julio César “Cata” Domínguez, histórico exjugador de Cruz Azul recientemente retirado, quien defendió los colores de Chivas Impulsora.

También participó Edson Chávez, hijo del exfutbolista Paulo César “Tilón” Chávez y hermano de Mateo Chávez, seleccionado mexicano que actualmente milita en el AZ Alkmaar de Países Bajos.

¿Por qué ha crecido la “talacha” en México?

De acuerdo con la investigación, uno de los factores detrás de este crecimiento se encuentra en las condiciones actuales de las categorías inferiores del futbol profesional.

Tras la eliminación del ascenso y descenso, los bajos salarios existentes en algunas divisiones inferiores han convertido a los torneos amateurs en una alternativa para futbolistas que pueden obtener ingresos participando en diferentes equipos y competencias.

De esta manera, la talacha ha dejado de limitarse a pequeños encuentros de barrio. Algunos equipos ya movilizan jugadores por diferentes estados, cuentan con patrocinadores, generan comunidades de seguidores y compiten por premios que pueden alcanzar el millón de pesos.