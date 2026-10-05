Querétaro Maratón 2026: ¿Quiénes fueron los ganadores de la prueba?

Maratón ASICS acompañó a los corredores no solo durante la competencia, sino también impulsando un estilo de vida activo. (ASICS)

Con una participación de más de 19,500 corredores, el Querétaro Maratón 2026 se consolidó el 4 de octubre como uno de los eventos deportivos más relevantes del país, reuniendo a atletas profesionales y amateurs en una jornada que celebró el esfuerzo, la comunidad y la pasión por correr.

Querétaro Maratón se posiciona como una de las pruebas reinas en México

En esta edición, ASICS se sumó como patrocinador oficial, reforzando su compromiso con el desarrollo del running en México y su apuesta por fortalecer eventos que impulsan el crecimiento del deporte a nivel local.

“Creemos que el ejercicio tiene el poder de transformar la vida de las personas al fortalecer tanto el cuerpo como la mente. Ser parte del Querétaro Maratón nos permite acercarnos a más corredores en constante crecimiento y contribuir al desarrollo de un evento que inspira a miles de personas a mantenerse activas”, señaló Julien Dionot, Director General de ASICS México, quien destacó la importancia de generar experiencias que conecten con los corredores más allá de la competencia.

Durante el evento, ASICS acompañó a los corredores no solo durante la competencia, sino también impulsando un estilo de vida activo y saludable, con la convicción de que, a través del deporte, es posible alcanzar una mente sana y un cuerpo sano.

¿Quiénes son los ganadores del Maratón de Querétaro?

El Querétaro Maratón continúa posicionándose como un punto clave para el desarrollo del running en el Bajío cimentado a Querétaro como una plaza de alta relevancia para el running en México, fomentando la participación de nuevas comunidades de corredores y promoviendo la actividad física, el deporte y el movimiento, no solo en la región, sino en todo México.

Los ganadores de las distintas categorías de las ramas, varonil y femenil fueron

Maratón (42K)

[EMMANUEL ANGEL REYES MONTES] — [2:23:27]

[FANNY JAQUELIN OROPEZA VAZQUEZ] — [2:44:19]

Medio maratón (21K)

[ROBERTO DEL VALLE CASTILLO] — [1:07:24]

[ADELA HONORATO DOMINGUEZ] — [!:15:38]

10K

[ÁNGEL MORENO SILVA] — [35:07]

[ROXANNA LOPEZ RAMIREZ] — [37:20]

5K

[KENETH ANTONIO TALAVERA RUIZ] — [14:21]

[KAREN SELENE MARTÍNEZ CRUZ] — [17:29].

”Nuestro compromiso es acompañar a cada persona que se mueve con intención, ya sea en su primer 5K o en su décimo maratón, y sumarnos al Querétaro Maratón es la manera en que llevamos ese compromiso a una nueva ciudad.”, concluyó Julien Dionot, Director General de ASICS México.

La participación de ASICS en este tipo de eventos responde a una visión a largo plazo: fortalecer el ecosistema de los corredores en México, acercando innovación, tecnología y experiencia a corredores de todos los niveles.