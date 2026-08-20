Pretemporada NFL: Partidos y horarios de este jueves 20 de agosto

Las emociones continúan de cara al inicio de la próxima temporada de la NFL con un par de partidos de pretemporada. Los Raiders y su quarterback de primera selección comenzarán la segunda semana ante uno de los equipos que se espera que puedan ser una de las mejores defensivas de toda la liga. En frente, los San Francisco 49’ers continúan buscando respuestas a sus múltiples problemas de lesiones ante un rival del oeste de la conferencia americana.

¿Quién juega hoy en la pretemporada de la NFL? Partidos del jueves 20 de agosto

Pretemporada NFL Los Raiders de Fernando Mendoza estarán iniciando la segunda semana de los juegos de preparación.

Las Vegas Raiders vs Houston Texans | 18:00 horas (CDMX)

El primer enfrentamiento de esta segunda semana de pretemporada tiene de protagonistas a Las Vegas Raiders. Fernando Mendoza jugó sus primeras series ofensivas la semana pasada ante los Arizona Cardinals. El primer pick global del Draft de este 2026 busca seguir acumulando un poco de experiencia, aunque se espera que sea Kirk Cousins quien tome las riendas del equipo cuando inicie la temporada. Su rival será uno de los candidatos principales a ganar el sur de la Conferencia Americana, los Houston Texans, quienes brillaron la temporada pasada con una de las unidades defensivas más físicas y poderosas de la liga.

San Francisco 49’ers vs Los Angeles Chargers

Con varios elementos lesionados, la pretemporada cobra una especial importancia para el equipo de Santa Clara, California, quien necesita resolver ciertas necesidades tras las bajas por molestias físicas. Aunque no se espera que jueguen los titulares, es la oportunidad para algunos de dar un paso al frente en busca de ganarse un puesto. Si rival será el equipo de Jim Harbaugh, quien sigue trabajando para poner a este equipo en la carrera por ser contendiente a un Super Bowl.