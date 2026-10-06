La opinión del WBC sobre Canelo y su deseo de pelear en México: “Sería maravilloso”

Canelo Álvarez y su deseo de pelear en el Banorte. El boxeador que ya lleva 20 años de carrera profesional ha manifestado su deseo de dar su última función en el Coloso de Santa Úrsula.

Luego de que Saúl “Canelo” Álvarez revelara su deseo por tener un combate en suelo mexicano para su retiro del boxeo profesional, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), ha dado a conocer su respaldo y el deseo de que dicho combate se pueda dar en un futuro.

¿Qué dijo Mauricio Sulaimán sobre el Canelo y la posibilidad de volver a suelo mexicano para una pelea?

Sulaimán fue claro sobre el deseo y la aceptación de la propuesta del Canelo, pues considera como una oportunidad grandiosa, sobre todo si es que se logra dar como se ha especulado. Con un encuentro dentro del Estadio Banorte frente a más de cien mil mexicanos.

“Sería maravilloso. A Canelo le queda mucho tiempo, es un gran peleador, en el momento que el decida colgar los guantes… Por ahí ha estado sonando mucho, pelear en el Azteca sería grandioso. Y Julio César Chávez fue el primero en apoyar esa iniciativa. Ahí está sobre la mesa, ojalá se llegue a hacer”.

¿Cuándo podría ser la pelea del Canelo en el Azteca?

Canelo ya ha hablado sobre el tema, diciendo que si por él fuera, nunca terminaría su historia dentro del boxeo, sin embargo, el mismo reconoce que tendrá que decir adiós en el momento preciso. Por eso mismo, augura alrededor de 5 peleas más para poderse retirar, aunque no especifico si en el conteo incluía el próximo combate en contra de Christian Mbilli, este 31 de octubre desde Riad, Arabia Saudita.

“Hay que ser realistas, si fuera por mí nunca sería suficiente, pero yo creo que con 4-5 peleas más es suficiente, ya hice demasiado en el boxeo, hice más de lo que un día imaginé y más de lo que un día soñé”. Expresó Álvarez para ESPN.

Antecedentes de peleas en el Estadio Banorte, antes Azteca

Una pelea en el Estadio Banorte parece un hecho histórico, el cual ya ha pasado solo una vez, logrando un lleno total por parte del “Gran Campeón Mexicano” Julio César Chávez.

Este combate sucedió el 20 de febrero de 1993, luego de que el estadounidense Greg Haugen retara a Chávez, en medio de provocaciones e insultos hacia el boxeador mexicano, quien dejó en claro que su manera de responder sería sobre el ring, noqueando al norteamericano en el quinto asalto frente a 130 mil aficionados.

Aquella función quedó como un hito en el boxeo nacional y se convirtió en un hecho inigualable, con la posibilidad de asimilarse solamente por parte del tapatío Canelo Álvarez, en un ambiente distinto, pues sucedería durante las vísperas de la despedida del pugilista nacional, frente a miles de mexicanos y mexicanas.