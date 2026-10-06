¿Te perdiste la despedida de Messi? Así puedes ver la repetición completa y el último gol de Leo con la Selección de Argentina

Despedida de Messi El 10 argentino marcó su último gol con la Selección (Fotos Efe)

Lionel Messi cerró una historia de 21 años con la Selección Argentina. El partido del 10 argentino ante Benín en el Monumental fue su última presentación frente al público de su país y terminó con una noche perfecta para el capitán, que participó en los tres goles del triunfo argentino y marcó el último tanto de su carrera con la Albiceleste.

Quienes no pudieron ver el encuentro en vivo todavía tienen la posibilidad de revivir Argentina vs. Benín y el gol de Lionel Messi en el Monumental.

Dónde ver la repetición de Argentina vs. Benín: la despedida de Messi

La repetición completa de Argentina vs. Benín puede verse en ViX, donde el partido permanece disponible una vez terminado. Los usuarios con la modalidad correspondiente tienen acceso al encuentro íntegro, además de otros contenidos relacionados con el juego.

Los números de Messi con Argentina

Messi cerró su era como seleccionado con 207 partidos disputados con Argentina, además de 126 goles y 70 asistencias. En ese recorrido conquistó dos Copas América, en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, además de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La despedida también puso fin a una trayectoria que incluyó seis Mundiales y títulos con las selecciones juveniles. Messi fue campeón mundial Sub-20 en Países Bajos 2005 y consiguió la medalla de oro olímpica en Beijing 2008.

Despedida de Messi: Resumen y goles Argentina vs. Benín

El encuentro comenzó con Messi como uno de los principales protagonistas. El capitán estuvo involucrado en el juego ofensivo argentino y buscó su gol, mientras Benín también tuvo oportunidades durante una primera parte intensa.

Argentina encontró la diferencia al comienzo del segundo tiempo. Messi recibió por la izquierda y colocó un centro que Nicolás Otamendi convirtió en gol con un cabezazo. El defensor, otro de los campeones del mundo que atraviesan sus últimos partidos con la selección, puso el 1-0.

La participación de Messi no terminó ahí. Minutos después volvió a aparecer como asistente para Nico Paz, quien se perfila como heredero del número 10. El mediocampista recibió dentro del área, superó a su marcador con un enganche y sacó un zurdazo que terminó junto al poste para aumentar la ventaja a 2-0.

El último gol de Messi con Argentina

A los 25 minutos del complemento, Agustín Giay fue derribado dentro del área y Argentina obtuvo un penal. Messi tomó la pelota, asumió la responsabilidad y ejecutó el disparo con una definición colocada en el ángulo, haciendo estallar el grito de gol en la tribuna del Monumental.

Así terminó una etapa que comenzó con aquella expulsión frente a Hungría en 2005 y que atravesó derrotas dolorosas, momentos de incertidumbre y algunos de los títulos más importantes de la historia reciente del futbol argentino. En el Monumental, Messi se despidió con un gol, no con el mejor de toda su trayectoria con la Selección.