¿Habrá cinturón especial para el ganador de Canelo vs Mbilli? Esto dice la WBC al respecto

Mauricio Sulaiman, presidente del WBC. CIUDAD DE MÉXICO, 25AGOSTO2026.- Violeta Giorgina Abreu González, directora general del Servicio Postal, y Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, encabezaron el Martes de Café, en el Palacio Postal. Ahí presentaron el cinturón conmemorativo de la pelea de despedida de Katie Taylor e inauguraron la exposición Verde y Oro. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Durante la sesión de preguntas posterior al Martes de Café del WBC, Mauricio Sulaimán respondió a La Crónica de Hoy sobre si entregarían un cinturón especial para el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli, siendo enfático sobre la incógnita y dejando a entrever que, aunque no hay una negativa, la fabricación de estos cinturones atienden a festividades y fechas específicas relacionadas con México.

¿Qué dijo Sulaimán sobre si el WBC dará un cinturón especial en la pelea del Canelo Álvarez?

Aunque no existió una negativa definitiva, Mauricio Sulaimán comentó que ese tipo de cinturones suelen ser destinados a fechas especiales, sobre todo en los meses de septiembre y mayo, alusivos a festividades mexicanas, como en el caso del 15 y 16 de septiembre, la Independencia de México y el 5 de mayo, La Batalla de Puebla.

“En este momento no tenemos nada de Octubre 31. Al menos que hagamos algo de Halloween, puede ser. Normalmente es mayo y septiembre los meses de cinturones especiales”. Expresó el dirigente del Consejo Mundial de Boxeo.

Ante esto, pueda suponer un no para que presenten un cinturón especial, la posibilidad aún queda en el aire, existiendo la oportunidad del WBC de abarcar una nueva festividad, en dado caso de que sea para Halloween o el Día de Muertos.

¿Por qué se dan cinturones especiales en mayo y septiembre por parte del WBC?

Relativo a lo comentado por Sulaimán, estos cinturones cuentan con un propósito en el que se celebra la mexicanidad y las tradiciones nacionales, siendo piezas elaboradas por artesanos mexicanos, buscando rendir homenaje a culturas, etnias y regiones del país.

Estos son algunos de los diseños y cinturones presentados para peleas en mayo y septiembre:

Huichol II - Saúl “Canelo” Álvarez vs. Gennadiy Golovkin I: 16 de septiembre de 2017. La primera pelea terminó en empate, por lo que Golovkin conservó sus campeonatos.

Huichol II (WBC)

Chiapaneco II - Saúl “Canelo” Álvarez vs. Gennadiy Golovkin II: 15 de septiembre de 2018. Canelo ganó por decisión mayoritaria y se quedó con el cinturón conmemorativo.

Chiapaneco II (WBC)

Maya II - Tyson Fury vs. Otto Wallin: 14 de septiembre de 2019. Fury se impuso por decisión unánime después de 12 asaltos. El cinturón estuvo inspirado en Kukulcán, la Serpiente Emplumada.

Maya II (WBC)

Otomí - Julio César Chávez vs. Jorge “Travieso” Arce III: 25 de septiembre de 2020. Fue una pelea de exhibición con fines benéficos y el cinturón fue entregado a Chávez como reconocimiento a su trayectoria.

Otomí (WBC)

Teotihuacán - Saúl “Canelo” Álvarez vs. Caleb Plant: 6 de noviembre de 2021. Aunque correspondía al cinturón conmemorativo de septiembre, la pandemia y las negociaciones impidieron celebrar entonces el combate, por lo que el WBC trasladó la pieza a la pelea de noviembre. Canelo ganó por nocaut técnico.

Teotihuacán (WBC)

Guerrero Jaguar Zapoteca - Saúl “Canelo” Álvarez vs. Gennadiy Golovkin III: 17 de septiembre de 2022. Canelo ganó por decisión unánime y cerró su trilogía ante el kazajo.

Jaguar Zapoteca (WBC)

México Puebla II - Saúl “Canelo” Álvarez vs. Jermell Charlo: 30 de septiembre de 2023. La pieza combinó dos de las principales tradiciones artesanales poblanas: la talavera y el bordado. Canelo se impuso por decisión unánime.

México Puebla II (WBC)

Tamaulipas II - Saúl “Canelo” Álvarez vs. Edgar Berlanga: 14 de septiembre de 2024. El mexicano ganó por decisión unánime y recibió una pieza inspirada en la tradicional cuera tamaulipeca.

Tamaulipas II (WBC)

Nahui Huey Altepemeh – Tlaxcala II — Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford: 13 de septiembre de 2025. El cinturón rindió homenaje a los cuatro señoríos de Tlaxcala y fue entregado a Crawford tras el combate.

Nahui Huey Altepemeh – Tlaxcala II (WBC)

Tollan Topiltzin - Ryan Garcia vs. Conor Benn: 12 de septiembre de 2026. La pieza, elaborada por artesanos de Hidalgo e inspirada en la cultura tolteca, fue elegida por el WBC para acompañar el combate por el campeonato mundial de peso wélter.

Tollan Topiltzin (WBC)

También existen antecedentes de cinturones creados fuera de los meses de mayo y septiembre, destacando los de Katie Taylor en contra de Flora Pilli y Amanda Serrano y el conseguido por Oleksandr Usyk luego de su defensa titular contra el neerlandés Rico Verhoeven:

Queen of the Celts - Katie Taylor vs. Flora Pili: 5 de septiembre de 2026, en Croke Park, Dublín, Irlanda. El Consejo Mundial de Boxeo diseñó esta pieza única para la pelea de despedida profesional de Taylor y como reconocimiento a su trayectoria, su herencia irlandesa y su influencia en el boxeo femenil.

Queen of Celts (WBC)

Celta-Boricua - Katie Taylor vs. Amanda Serrano: 30 de abril de 2022, en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue creado especialmente para el histórico combate entre la irlandesa y la puertorriqueña, incorporando símbolos y banderas de ambos países y como reconocimiento al “poder de las mujeres”.

30 de abril de 2022, en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue creado especialmente para el histórico combate entre la irlandesa y la puertorriqueña, incorporando símbolos y banderas de ambos países y como reconocimiento al “poder de las mujeres”. King of the Nile - Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven: 23 de mayo de 2026, en las Pirámides de Giza, Egipto. El Consejo Mundial de Boxeo creó el cinturón conmemorativo “King of the Nile” (Rey del Nilo) especialmente para el combate por el campeonato mundial de peso completo del WBC.