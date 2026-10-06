Pumas vs. Cruz Azul: Suben los precios de los boletos para el partido, ¿cuál es el costo?

Pumas El último partido de Pumas en casa fue ante el Atlético San Luis. (Mexsport)

El juego entre Pumas y Cruz Azul es una de las grandes rivalidades que siguen los aficionados de la Liga MX, pero el equipo Universitario decidió subir el precio de lo sboletos aprovechando la demanda que hay para ver el partido.

¿Qué precio tienen los boletos del Pumas vs. Cruz Azul del Apertura 2026?

De esta forma, los Pumas dieron a conocer oficialmente los precios de los boletos para el partido ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, pero los precios están por encima de lo habitual y la afición se quejó ante tal situación.

Así, el juego entre Pumas vs. Cruz Azul se realizará el domingo 11 de octubre y la gran sorpresa es que hubo un incremento del precio en todas las localidades, por lo que deberán abrir más la cartera aquellos que quieran asistir al Estadio Olímpico Universitario.

Los precios para este partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 van desde los 400 pesos hasta los 1400 pesos, por lo que incrementaron considerablemente su valor.

El último partido de Pumas en casa fue ante el Atlético San Luis, por lo que los costos estaban entre 350 pesos y 1150 pesos, mucho más económicos que el juego ante Cruz Azul.

Afición de Pumas se queja por los altos costos

La Cabecera Norte tiene el costo de 400 pesos, pero Cabecera Sur tiene un precio de 500 pesos, es decir, un 20% más que la otra sección.

En el Pebetero, la cual es la zona de la porra del Club Universidad hay un costo de 550 pesos, pero la Zona de Planta Baja asciende a 650 pesos.

Las Plateas y los Palcos están en 1,400 pesos, por lo que el aumento es de aproximadamente el 30% del costo habitual de las entradas.

Ante esta situación, en redes sociales, la afición externó molestias por e incremento de precio a pesar de que Pumas no lleva un buen paso en el torneo, ya que van en la 12da posición con 12 unidades.