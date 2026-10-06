Argentina vs. Benín: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la despedida de Messi (Pedro Anza)

Este martes 6 de octubre Lionel Andrés Messi Cuccittini jugará su último partido de Selección Argentina de Fútbol, lo que pone fin al legado al ocho veces ganador del Balón de Oro con la camiseta Albiceleste.

Los jugadores portarán una camiseta confeccionada específicamente para este partido, el diseño tiene tres líneas verticales, dos celeste y una blanca en el centro con el Sol de Mayo encima; además del nombre y número en color dorado.

¿Horario y dónde ver el partido?

El partido de despedida de Messi se jugará este martes 6 de octubre en punto de las 17:00 horas en el Estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina.

Será transmitido a través de la plataforma de ViX y en canal de televisión por cable de TUDN.

Un poco de historia del 10 con Argentina

Leo Messi debutó con el número 18 en la Selección Mayor de Argentina el 17 de agosto de 2007 en un encuentro amistoso con Hungría en Budapest. Ingresó al campo en el minuto 63, no obstante, un par de segundos después fue expulsado del partido tras recibir una tarjeta roja por un tirar un manotazo a un defensa húngaro.

Participó en 6 Copas del Mundo de la FIFA con Argentina, en 3 de ellas alcanzó la final y solo en una logró levantar el trofeo tras vencer a Francia en penales en el Mundial de Qatar 2022.

Antes de su último partido con la selección, Messi jugó 207 partidos, logró 125 anotaciones y realizó 66 asistencias.

Otros de los títulos que alcanzó La Pulga en su trayecto con La Albiceleste fueron:

Copa Mundial Sub-20 en 2005.

en 2005. Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos con la Sub-23 en 2008.

con la Sub-23 en 2008. Copa América en 2021 y 2024.

en 2021 y 2024. Finalissima en 2022.

¿Qué se espera en el partido?

Este partido ha generado muchas expectativas para los amantes de fútbol a nivel mundial, ya que esto marca el fin de una era en el futbol, por lo que la atención no estará centrada en el marcador del partido sino en los pocos minutos que le quedan a La Pulga con Argentina además de la despedida que le brindarán en este cierre con la camiseta de su país de origen.

La afición argentina ha llenado los alrededor del lugar para despedir a Leo Messi.

Neymar y su publicación dedicada a Messi

La redes han explotado con miles de mensajes de despedida para el número 10, siendo uno de los más destacados el de su excompañero de equipo brasileño en el Fútbol Club Barcelona y en el Paris Saint-Germain (PSG).

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado”, fueron las palabras que compartió Neymar en su cuenta de Instagram para despedir a Messi, la publicación actualmente supera los 6,8 millones de me gusta.

En cancha compartieron 206 partidos y alcanzaron 11 títulos juntos.