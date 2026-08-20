Premier League ¿Quién transmite los partidos de la Premier League? Fechas y horarios de la jornada 1 (X: @premierleague)

El futbol de Inglaterra está de regreso. La temporada 2026-27 de la Premier League arranca este viernes 21 de agosto con una cartelera donde se enfrentarán los mejores equipos de principio a fin.

Para esta nueva edición, la distribución de los derechos de transmisión en territorio mexicano se mantendrá compartida entre televisión de paga y plataformas de streaming.

¿En qué canales y plataformas transmiten la Premier League en México?

La cobertura del torneo futbolístico británico en territorio mexicano estará disponible a través de distintos canales de televisión de paga y las siguientes plataformas de streaming:

Streaming

HBO Max

TV de paga

TNT Sports

FOX ONE

¿Cuándo y a qué hora inicia la Premier League 2026-27?

El silbatazo inicial de la competencia está pactado para este viernes 21 de agosto con el duelo entre Arsenal y Coventry City a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuáles son las fechas y horarios de la Jornada 1?

Viernes 21 de agosto

La primera fecha contempla un único encuentro programado para la tarde:

Arsenal vs. Coventry City: 13:00 horas

Sábado 22 de agosto

El primer bloque del fin de semana reunirá cinco duelos programados desde las primeras horas del torneo:

Hull City vs. Manchester United: 05:30 horas

05:30 horas Everton vs. Crystal Palace: 08:00 horas

08:00 horas Ipswich Town vs. Sunderland: 08:00 horas

08:00 horas Nottingham Forest vs. Leeds United: 08:00 horas

08:00 horas Brentford vs. Tottenham Hotspur: 10:30 horas

Domingo 23 de agosto

La jornada dominical presentará tres enfrentamientos en la mañana:

Manchester City vs. Bournemouth: 07:00 horas

07:00 horas Brighton vs. Aston Villa: 07:00 horas

07:00 horas Newcastle vs. Liverpool: 09:30 horas

Lunes 24 de agosto

El cierre de la fecha inaugural se llevará a cabo entre:

Fulham vs. Chelsea: 13:00 horas



