¿Quién transmite los partidos de la Premier League? Fechas y horarios de la jornada 1

El futbol de Inglaterra está de regreso. La temporada 2026-27 de la Premier League arranca este viernes 21 de agosto con una cartelera donde se enfrentarán los mejores equipos de principio a fin.
Para esta nueva edición, la distribución de los derechos de transmisión en territorio mexicano se mantendrá compartida entre televisión de paga y plataformas de streaming.
¿En qué canales y plataformas transmiten la Premier League en México?
La cobertura del torneo futbolístico británico en territorio mexicano estará disponible a través de distintos canales de televisión de paga y las siguientes plataformas de streaming:
Streaming
- HBO Max
TV de paga
- TNT Sports
- FOX ONE
¿Cuándo y a qué hora inicia la Premier League 2026-27?
El silbatazo inicial de la competencia está pactado para este viernes 21 de agosto con el duelo entre Arsenal y Coventry City a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).
¿Cuáles son las fechas y horarios de la Jornada 1?
Viernes 21 de agosto
La primera fecha contempla un único encuentro programado para la tarde:
- Arsenal vs. Coventry City: 13:00 horas
Sábado 22 de agosto
El primer bloque del fin de semana reunirá cinco duelos programados desde las primeras horas del torneo:
- Hull City vs. Manchester United: 05:30 horas
- Everton vs. Crystal Palace: 08:00 horas
- Ipswich Town vs. Sunderland: 08:00 horas
- Nottingham Forest vs. Leeds United: 08:00 horas
- Brentford vs. Tottenham Hotspur: 10:30 horas
Domingo 23 de agosto
La jornada dominical presentará tres enfrentamientos en la mañana:
- Manchester City vs. Bournemouth: 07:00 horas
- Brighton vs. Aston Villa: 07:00 horas
- Newcastle vs. Liverpool: 09:30 horas
Lunes 24 de agosto
El cierre de la fecha inaugural se llevará a cabo entre:
- Fulham vs. Chelsea: 13:00 horas