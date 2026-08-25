¡Susto con Ja’Marr Chase! El receptor de Bengals sale lesionado del entrenamiento

Ja'Marr Chase El receptor abierto salió con molestias físicas tras una jugada durante la práctica.

Estamos a un par de semanas del arranque de la nueva temporada de la NFL y uno de los jugadores estelares de la liga podría sufrir un contratiempo. El receptor abierto de los Cincinnati Bengals, Ja’Marr Chase, salió lastimado en su sesión de entrenamiento de este martes 25 de agosto.

¿Qué pasó con Ja’Marr Chase en el entrenamiento?

A través de redes sociales, periodistas locales de Cincinnati mostraron un video en el que el jugador ofensivo de los Bengals sufrió una molestia física durante el entrenamiento de este martes 25 de agosto. El egresado de LSU intentó competir por la recepción y aparentemente cayó demasiado fuerte sobre su rodilla derecha.

El dos veces All-Pro de la NFL tuvo que salir de las prácticas para ser evaluado y ya no terminó el trabajo físico del día de hoy.

Después de una evaluación, Chase habló con la estación de ESPN Radio local y comentó que había sufrido una leve hiperextensión en la rodilla y que esto no representa ningún riesgo para su participación en el arranque de la temporada. Incluso, señaló que pudo haber regresado al entrenamiento de haber sido necesario, pero prefirió salir por precaución.