Luis Chávez: ¿Por qué el Dinamo de Moscú no deja firmar al mexicano con el América?

Luis Chávez Luis Chávez juega actualmente en el balompié de Rusia. (Mexsport)

Luis Chávez es buscado a toda costa por el América como uno de los fichajes estelares, pero el mexicano, pero el Olympiacos no estaría dispuesto a dejarlo ir tan rápido.

¿Por qué América no puede fichar a Luis Chávez?

Así, América busca fichar a Luis Chávez como uno de sus refuerzos de lujo para el Apertura 2026, pero el panorama se complica debido a que el Dinamo de Moscú no lo quiere dejar ir en este momento.

De esta forma, el Dinamo de Moscú buscaría en breve hablar con el representante del mexicano para buscar ampliar su contrato, ya que sólo está pactado hasta el 2027 y quieren amarrarlo por mucho más tiempo.

Luis Chávez ha estado alrededor de 36 meses con el equipo, por lo que el Dinamo de Moscú busca amarrarlo en el conjunto por un periodo más prolongado, así que buscan una cifra que esté de acuerdo a lo que pide el mexicano.

El Dinamo de Moscú busca que el contrato de Luis Chávez sea por dos años más, es decir, hasta el 2029, por lo que buscan una cifra que sea acorde a las pretensiones del jugador.

La renovación no es un mal panorama para Luis Chávez, ya que también es una prioridad dentro del Dinamo de Moscú y están contentos con su rendimiento.

¿Por qué Luis Chávez se quedaría con el Dinamo de Moscú?

Así también, Luis Chávez busca continuar en el próximo proceso de la Selección Mexicana para el Mundial del 2030, por lo que el quedarse en Europa es una prioridad para el tricolor.

Aunque en un futuro, Luis Chávez no ve con malos ojos regresar a la Liga MX, pero deberá cumplir este ciclo con el Dinamo de Moscú y tener las credenciales suficientes para mantenerse al máximo nivel.

En caso de que el Dinamo de Moscú busque vender a Luis Chávez, pedirían cerca de 10 millones de dólares, por lo que el América no estaría dispuesto a pagar una cifra de esta magnitud, así que su regreso ya se ve poco probable.

Finalmente, Luis Chávez tiene 48 partidos con el Dinamo de Moscú, anotó 7 goles y dio 5 asistencias en partidos de liga con su equipo, números nada despreciables en su paso y en su posición con el equipo.