Penta vs Rey Fénix: ¿Cuándo será la lucha por definir al retador de Roman Reigns en México?

Penta vs Rey Fénix Penta derrotó a La Parka en el último WWE RAW, mientras que Rey Fénix se impuso a Dragon Lee. Ahora, el vencedor enfrentará a Roman Reigns por el título este próximo lunes 14 de septiembre en la Arena CDMX.

El próximo show de WWE RAW que se llevará a cabo en la Ciudad de México este próximo lunes 14 de septiembre está cada vez más cerca de conocer a su evento estelar. Penta y Rey Fénix se enfrentarán en la final del torneo por ser el contendiente número 1 al Campeonato Mundial pesado que ostenta actualmente Roman Reigns. El ganador se enfrentará a el ‘Jefe Tribal’ dentro de la Arena Ciudad de México por el Cinturón.

Penta y Rey Fénix: finalistas del torneo de contendiente al título de Roman Reigns

El boleto para la final se definió durante el episodio de Raw del 24 de agosto, celebrado en Ottawa, Canadá.

En la primera semifinal, Rey Fénix enfrentó a Dragon Lee en un duelo entre dos de los luchadores mexicanos con mayor reconocimiento internacional. Fénix consiguió imponerse después de utilizar el Mexican Muscle Buster, resultado que le permitió avanzar a la final tras un combate eléctrizante con estilo de combate mexicano.

Más tarde llegó el turno de Penta contra La Parka, quien se ganó su lugar en esta instacia tras derrotar a Psycho Clown la semana pasada en AAA e hizo su presentación oficial en RAW después de haber estado en el pasado Royal Rumble. El ‘Zero Miedo’ hizo gala de su poderío y experiencia utilizando el Mexican Destroyer para conseguir la victoria y convertirse en el segundo finalista.

¿Cuándo y dónde será la lucha de Penta vs Rey Fénix?

La lucha entre Penta y Rey Fénix está programada para el lunes 31 de agosto, en Monday Night RAW. La función podrá seguirse en vivo a través de Netflix, plataforma que transmite actualmente Raw en México.

El evento comenzará a las 18:00 horas del centro de México y podrá verse a través de la señal oficial de Netflix. El ganador obtendrá el derecho de enfrentar a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado cuando WWE regrese a Ciudad de México el 14 de septiembre de 2026. La propia WWE confirmó que el ganador del torneo será el rival de Reigns en esa función.

Penta y Rey Fénix se enfrentan mano a mano por primera vez en WWE

Antes de convertirse en rivales dentro de WWE, Penta y Rey Fénix construyeron juntos una trayectoria internacional bajo el nombre de Lucha Brothers. Los dos son hermanos en la vida real y comenzaron a desarrollar sus respectivas carreras en la lucha libre mexicana antes de consolidarse como pareja. A partir de mediados de la década de 2010 comenzaron a trabajar regularmente como equipo en diferentes empresas internacionales, incluyendo Pro Wrestling Guerrilla (PWG), Impact Wrestling, Major League Wrestling, AAA y All Elite Wrestling (AEW).

La etapa más reconocida de los Lucha Brothers llegó en AEW. Penta y Fénix se convirtieron en los primeros campeones mundiales en parejas de AEW y protagonizaron varios de los combates más destacados de la división de parejas de la empresa. Su rivalidad con The Young Bucks, además de sus combates junto a PAC como parte de Death Triangle, ayudó a consolidarlos como una de las parejas mexicanas más importantes de la lucha libre estadounidense de los últimos años.