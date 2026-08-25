¿Te perdiste el Monterrey vs Chicago Fire? Así puedes ver la repetición completa del partido de la Leagues Cup 2026

Monterrey vs Chicago Fire Orbelín Pineda marcó el gol del triunfo de Rayados en la Leagues Cup 2026 (Jorge Martinez/MEXSPORT)

Monterrey avanzó a las semifinales de la Leagues Cup 2026 después de imponerse 2-1 al Chicago Fire en los cuartos de final. Rayados consiguió la clasificación con un gol de Orbelín Pineda en el minuto 83, cuando el encuentro estaba empatado y todo apuntaba a una definición desde el punto penal.

El partido disputado en el SeatGeek Stadium de Bridgeview tuvo momentos de dominio para ambos equipos. Chicago Fire comenzó con mayor iniciativa, mientras que el conjunto dirigido por Matías Almeyda encontró en Esteban Andrada una de sus principales figuras durante la primera parte.

Dónde ver la repetición de Monterrey vs Chicago Fire de la Leagues Cup 2026

Los aficionados que no pudieron ver en vivo el Monterrey vs Chicago Fire tienen la posibilidad de consultar la repetición completa a través de Apple TV, plataforma en la que quedan disponibles los partidos de la Leagues Cup después de su conclusión.

La opción permite volver a observar el encuentro completo y revisar las principales acciones que determinaron la clasificación de Rayados. El servicio también ofrece resúmenes y contenido adicional relacionado con el torneo.

Para quienes buscan únicamente las jugadas más importantes, los canales de YouTube de la Liga MX cuentan con el resumen de los goles del triunfo de Monterrey.

Leagues Cup 2026: Resumen y goles Monterrey vs Chicago Fire

El primer tiempo tuvo un ritmo bueno y oportunidades para ambos equipos. Chicago Fire generó peligro durante el comienzo del encuentro, aunque Andrada respondió con atajadas que evitaron la ventaja del conjunto estadounidense.

Monterrey comenzó a ganar presencia ofensiva conforme avanzaron los minutos y consiguió una oportunidad clara para ponerse arriba en el marcador. El árbitro señaló un penal después de una acción dentro del área en la que Hugo Cuypers chocó con el arquero Chris Brady.

Lucas Ocampos fue el encargado de ejecutar la pena máxima. El argentino disparó con potencia, pero el balón terminó golpeando el poste y la oportunidad de abrir el marcador quedó desperdiciada.

Monterrey tuvo que esperar hasta el tiempo añadido de la primera parte para conseguir el 1-0. Gerardo Arteaga envió un centro desde la banda izquierda y Víctor Guzmán apareció dentro del área para rematar de cabeza y vencer a Brady.

Chicago Fire modificó su dinámica durante el segundo tiempo y asumió un mayor control de la pelota. La presión del conjunto local terminó dando resultado cerca de la hora de juego.

Andrew Gutman participó en la jugada del empate al generar el servicio desde el costado izquierdo. Philip Zinckernagel recibió el balón y definió de zurda para establecer el 1-1.

Golazo de Orbelín Pineda

Orbelín Pineda ejecutó una volea de pierna derecha que tomó dirección cruzada y terminó dentro de la portería del Chicago Fire, marcando un golazo en los cuartos de final de la Leagues Cup. El 2-1 devolvió la ventaja a Rayados y dejó al conjunto estadounidense con poco margen de reacción.

Monterrey consiguió conservar el resultado durante los minutos restantes y confirmó su clasificación a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

El equipo de Almeyda disputará ahora una nueva eliminatoria la próxima semana frente al ganador del partido entre América y Columbus Crew.