Tiger Woods comparecerá ante un juez el 8 de septiembre

Buscando recomponer el camino. Tiger Woods ha enfrentado un proceso de rehabilitación en los últimos meses. (Foto especial)

Casi seis meses después de su accidente con vuelco en Jupiter Island, Florida, Tiger Woods tendrá su primera comparecencia presencial ante un juez el 8 de septiembre a las 8:30, de acuerdo con registros del condado de Martin.

El golfista de 50 años enfrenta dos cargos de delito menor —conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con daños a la propiedad y negarse a una prueba química legal— por los que ya declaró inocente.

En el avance del proceso, los fiscales obtuvieron acceso al historial médico del golfista en el hospital donde fue atendido tras el choque.

También revisaron sus recetas en la farmacia que frecuentaba durante el mismo período, luego de que el juez Darren Steele del condado de Martin ordenara en mayo que los registros de prescripciones de Woods fueran entregados a la fiscalía, en contra de la objeción de su defensa, que alegó una violación al derecho a la privacidad, según informó USA Today.

El magistrado aceptó la condición propuesta por el abogado de Woods de que los documentos quedaran sellados al público y solo accesibles para las autoridades y sus

El accidente ocurrió el 27 de marzo, cerca de su casa, cuando Woods intentó adelantar a gran velocidad a un camión de limpieza a presión con su Land Rover, según los agentes.

Las autoridades sospecharon que estaba bajo los efectos de medicamentos y no de alcohol tras evaluarlo en el lugar. La policía informó que el deportista mostró signos de deterioro al salir del vehículo, que quedó volcado de lado.

Los investigadores observaron que tenía los ojos vidriosos e inyectados en sangre, con las pupilas “extremadamente dilatadas”.

Aunque dio negativo en la prueba de alcoholemia —con cero alcohol en sangre— y también reprobó las pruebas de sobriedad de campo, se negó a someterse a un análisis de orina y fue arrestado.

Durante la detención, hallaron dos analgésicos opioides —hidrocodona— en el bolsillo izquierdo del pantalón. Fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con daños a la propiedad y de negarse a una prueba legal.

Además, recibió una citación de tránsito por manejo descuidado con resultado de accidente, que conlleva una multa civil de USD 163, según los registros judiciales.

La estrategia de la defensa de cara al juicio

La audiencia del 8 de septiembre en el condado de Martin será el primer encuentro cara a cara entre Woods y el juez desde que comenzó el proceso. Su defensa ya trazó la estrategia: juicio con jurado, sin acuerdos alternativos con la fiscalía.

El resultado podría definir no solo el desenlace legal del caso, sino también el regreso —o no— del golfista a la vida pública y a las canchas.