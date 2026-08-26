Kenia Lechuga y Alexis López se instalan en semifinales en el Mundial de Remo

Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026. Kenia Lechuga apunta a conquistar su tercera presea de mundialista. (Foto especial)

Los remeros mexicanos Kenia Lechuga y Alexis López lograron su objetivo de avanzar a la final de sus respectivas pruebas en el Campeonato Mundial de Remo que se está celebrando en Ámsterdam 2026.

Kenia avanzó como la mejor de su heat semifinal con un tiempo de 8:38.71 en la LW1x, la regia tomó la delantera desde el inicio de la competencia y mantuvo el liderato hasta el final.

En la categoría masculina, Alexis López fue segundo en su semifinal tras el campeón europeo Petros Gkaidatzis (GRE), el tiempo del mexicano fue de 7:25.70 en la LM1x.

Ambos mexicanos estarán compitiendo por las medallas este jueves. Kenia Lechuga la de mayor experiencia estará buscando su tercera presea mundial, tras el bronce que conquistó en Shanghái 2024 y Alexis López su primer metal mundialista.