Barcelona vs Athletic Club: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo LaLiga de España

Barcelona vs Athletic Club Fin de la primera jornada de La Liga (EFE)

FC Barcelona se enfrentará al Athletic Club desde el Spotify Camp Nou en Barcelona este jueves 27 de agosto, en lo que será el segundo juego para ambos equipos y la conclusión de la primera jornada de LaLiga. Descubre cuándo y dónde verlo.

Termina primera jornada de La Liga: Barcelona vs Athletic Club

Es el final de la primera jornada de LaLiga que arrancó el pasado sábado 15 de agosto y el último partido será FC Barcelona vs Athletic Club. Aunque ambos equipos ya debutaron esta temporada, su encuentro de primera jornada se retrasó debido al descanso que merecieron los jugadores de ambos equipos que disputaron en el Mundial 2026.

Los rojiblancos tuvieron un inicio decepcionante con una derrota 1-3 contra Sevilla el pasado 22 de agosto. Además, se quedaron sin Yuri Berchiche al recibir el jugador una tarjeta roja que intentaron apelar sin resultado.

Los campeones de la temporada pasada arrancaron fuerte con una victoria 5-0 contra Elche el 23 de agosto. Muchos fanáticos están a la expectativa de que Rodri haga su debut y, aunque no se espera comience en cancha, algunos especulan que este será el primer partido en el que veremos al Balón de Oro del Mundial.

Las posibles alineaciones para ambos equipos son las siguientes:

FC Barcelona: Joan García, Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, Pedri, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Anthony Gordon.

Joan García, Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, Pedri, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Anthony Gordon. Athletic Club: Unai Simón, Yeray Álvarez, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Hugo Rincón, Beñat Gerenabarrena, Iñigo Ruiz de Galarreta, Álex Berenguer, Peio Canales, Iñaki Williams, Gorka Guruzeta.

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?

El juego podrá ser sintonizado a las 13:00 horas del centro de México en los canales de Sky Sports disponibles a través de Izzi.