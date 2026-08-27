Concacaf Champions Cup 2027: ¿Cuántos equipos de la Liga MX ya están clasificados?

Copa de Campeones de la Concacaf Un histórico 9 equipos de la Liga MX jugará en el próximo torneo y uno de ellos todavía no se define. (Concacaf Champions Cup y cuartoscuro)

La Copa de Campeones de la Concacaf, que se jugará en 2027, ya tiene a varios equipos de la Liga MX clasificados. Descubre quiénes ya clasificaron y quién falta por hacerlo.

¿Qué equipos de la Liga MX estarán en la Concacaf Champions Cup?

La Liga MX ya tenía a sus seis clasificados para la Copa de Campeones de la Concacaf, la cual se disputará de febrero a mayo del próximo año. Tigres, Toluca, Pumas y Cruz Azul clasificaron tras haber sido finalistas en el torneo de Clausura 2026. América y Chivas pasan por encontrarse entre los mejores en la tabla anual del futbol mexicano.

Sin embargo, muchos estaban a la espera de cómo se desarrollaba la Leagues Cup, puesto que ella otorgaría tres lugares más para el torneo que definirá quién pasa al mundial de clubes. El dominio mexicano ha hecho que los tres puestos para el campeonato de Concacaf se vayan a pura alineación de la Liga MX, llegando a un histórico 9 de los 27 cupos en el próximo torneo. De esos tres lugares adicionales, sólo queda uno por definirse.

León se enfrentará a Toluca, el campeón actual del campeonato Concacaf, en la semifinal de la Leagues Cup. En caso de ganar, La Fiera pasaría automáticamente a los 9 elegidos para el torneo del próximo año. Si pierde, jugará el partido de tercer lugar contra América o Monterrey, donde si pasaría si sale vencedor. De perder el partido por el tercer puesto, Xolos de Tijuana tomaría su lugar en la Copa de Campeones.

Los equipos ya clasificados son:

Toluca

Tigres

América

Cruz Azul

Chivas

Pumas

Monterrey

Pachuca

Además de el último lugar por definir de la Liga MX, el resto serán definidos por los resultados de la MLS (5 equipos), la Copa Centroamericana (6 equipos), la Copa del Caribe (3 equipos), la U.S. Open Cup (1 equipo), la Canadian Championship (1 equipo) y la CPL (2 equipos).