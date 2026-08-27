Guillermo Almada demanda a Santos y lleva el conflicto al TAS: ¿qué se sabe del caso?

Guillermo Almada Guillermo Almada tendrá la dura misión de reemplazar a André Jardine en el nido. (Club América)

El actual técnico del América, Guillermo Almada, se encuentra envuelto en la controversia luego de interponer una demanda al equipo de Santos, un hecho que ya escaló hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y está vinculado con un presunto esquema de doble contrato y una controversia fiscal que involucraría más de 12 millones de pesos.

¿Qué pasó entre Guillermo Almada y Santos Laguna?

Para entender el conflicto hay que regresar a la etapa en la que Guillermo Almada dirigió a Santos Laguna.

El entrenador uruguayo llegó al fútbol mexicano en 2019 precisamente con el equipo de Santos y permaneció al frente del equipo hasta 2021.

Durante este periodo, el conjunto de Santos disputó fases finales bajo la dirección de Almada y, posteriormente, continuó su trayectoria en Pachuca, donde consiguió el título del Clausura 2022, antes de asumir otros retos hasta llegar al América.

Años después de su salida de Santos comenzaron a aparecer versiones sobre una controversia relacionada con las condiciones bajo las cuales había sido contratado y remunerado (un presunto esquema de doble contratación).

¿Qué es el supuesto doble contrato de Guillermo Almada?

El “doble contrato” se refiere, en términos generales, a la existencia de dos contratos o acuerdos económicos relacionados con una misma relación laboral.

En el caso de Almada, el conflicto estaría relacionado con la forma en que fueron estructurados sus pagos durante su etapa en Santos Laguna.

Una de las versiones difundidas sostiene que el entrenador habría recibido determinadas cantidades bajo un esquema en el que existía un acuerdo sobre ingresos netos y obligaciones fiscales.

Luego de ello, al entrenador se le habría reclamado una cantidad superior a 12 millones de pesos por concepto de impuestos, situación que Almada busca discutir y atribuir a la forma en que fue estructurada su relación contractual con Santos.

¿Por qué Guillermo Almada acudió al TAS?

El entrenador llevó el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo, organismo internacional especializado en la resolución de controversias relacionadas con el deporte.

La información oficial del TAS confirma que Almada aparece como parte en el expediente 2026/A/12161 y que Santos Laguna y la Federación Mexicana de Fútbol resaltan como las partes demandadas.

Por lo tanto, Almada busca que el conflicto sea analizado en una instancia deportiva internacional y que se determine quién debe asumir las consecuencias económicas (los impuestos) derivadas de la situación.

¿También está demandada la Federación Mexicana de Futbol?

La Federación Mexicana sí está demandada. El propio TAS identifica formalmente el procedimiento como Jorge Guillermo Almada Alves c. Santos Laguna S.A. de C.V. & Federación Mexicana de Fútbol Asociación A.C.

Esto significa que la FMF forma parte del procedimiento que se tendrá que resolver los próximos días.