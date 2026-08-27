Mía y Lía hacen el 1-3 en el Mundial Juvenil de Clavados en Rijeka 2026

Las gemelas fantásticas de México. Mía y Lía Cueva siguen haciendo buena mancuerna, en la final de trampolín de 3m en el Mundial en Rijeka 2026, se llevaron el oro y bronce de manera respectiva. (Fotyo especial)

El equipo de clavados de México no deja de cosechar medallas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados en Rijeka, Croacia, este jueves las gemelas Mía y Lía Cueva hicieron el 1-3 en la prueba olímpica de trampolín 3m, en un desfile de quinceañeras en la que la china Xiangling Chen se quedó con el segundo lugar.

Con las medallas de la jornada México suma 10 preseas (3 oros, 4 platas y 3 bronce) cuando solo resta una jornada de competencias.

Para Mía esta fue su tercera medalla de oro en Rijeka y la cuarta en general en la categoría 14-15 años, después de sus victorias en el trampolín de 1m, prueba en la que hizo el 1-2 con Lía, y en la final de trampolín 3m sincronizados en la que fue pareja de su gemela. Mía también integró el equipo mixto de México de 3m & 10m, que obtuvo presea de plata.

Como representante del equipo mexicano Mía es la máxima triunfadora en el Mundial Juvenil de Clavados en Rijeka 2026.

Mexicana que derrocha talento. Mía Cueva ya es triple campeona mundial en Rijeka 2026. (Conade)

En la final de trampolín 3m, Mía sumó 189.00 puntos después de las tres ejecuciones que constó la prueba, empezó en segundo sitio y terminó como campeona al sacar 13.50 puntos de ventaja a Xiangling Chen, que con suma de 175.50 unidades se metió en el segundo sitio en medio de las dos mexicanas.

Lía Cueva se conformó con la medalla de bronce tras un total de 172.50 unidades.

Hubo finalistas de 13 años de edad

En esta final, que es la de menor categoría en el mundial, sorprendieron las inscripciones de la bielorrusa Aliaksandra Puz y la australiana Mila Klyne, quienes terminaron en los sitios cuarto y quinto respectivamente; así como las de la ucraniana Alina Polonets y la australiana Emily Collins, ocupantes de los puestos séptimo y undécimo, todas llegaron a la ronda de la disputa de las medallas con apenas 13 años de edad.

En la final varonil de plataforma 10 individual, el mexicano Carlos Solórzano concluyó con un quinto lugar (16-18 años), al sumar 495.95 puntos; el oro correspondió al ruso Kirill Kosimov (587.70), la plata fue para el ucraniano Mark Hrytsenko (583.90) y bronce para el chino Jun Nie (561.20).

Buscarán más metales al cierre del mundial

El Campeonato Mundial Juvenil de Clavados concluye este viernes con las pruebas de trampolín 1 metro (14-15 años) en la que competirán Miguel Sánchez e Ian Caleb Nava y la plataforma 10 metros (16-18 años) en la que participarán Suri Cueva y Adriana Torres.