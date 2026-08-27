¿Heriberto Jurado a Cruz Azul? Esto sabemos del posible fichaje de la Máquina

Heriberto Jurado La Máquina Celeste de Cruz Azul ya busca un refuerzo que sea un diferenciador en la cancha. (Mexsport)

Cruz Azul está sumergido en un bache en el Apertura 2026, las cosas no funcionan como pensaron al inicio del torneo, por lo que la directiva ya busca un refuerzo y ese sería Heriberto Jurado, quien volvería a la Liga MX.

¿Por qué Heriberto Jurado ficharía con Cruz Azul?

De esta forma, la Máquina Celeste de Cruz Azul ya busca un refuerzo que sea un diferenciador en la cancha y Heriberto podría serlo sin problemas, pero tendrán que afinar detalles para su llegada.

Así, Cruz Azul quiere refrendar su campeonato de la Liga MX y necesitan ayuda, por lo que la llegada de Heriberto Jurado sería una gran opción para que el equipo retome el camino hacia el título.

Parte de la llegada de Heriberto Jurado a Cruz Azul se debe a que Rotondi tiene una lesión en el pie, por lo que se ausentó en la cancha y dejó vulnerable la banda izquierda.

Pero también, Cruz Azul deberá convencer a Heriberto Jurado, quien juega actualmente en el Cercle Brugge de la Jupiter Pro League de Bélgica, por lo que estaría dispuesto a volver a México por una cifra adecuada.

¿Cuánto ofrece Cruz Azul por Heriberto Jurado?

Según el portal mediotiempo, Cruz Azul y el Cercle Brugge ya se encuentran en negociaciones para cerrar el fichaje de Heriberto Jurado, por lo que sólo están cerrando detalles para que esto suceda. No se revelaron cifras oficiales de la transacción.

Ahora, Cruz Azul espera una respuesta del Cercle Brugge por la oferta que puso en la mesa, pero fue rechaza y lanzaron de inmediato una segunda, por lo que si Jurado regresa de forma inmediata a México para incorporarse a las órdenes de Joel Huiqui.

Finalmente, Cruz Azul espera cerrar su fichaje ‘bomba’ en breve, para retomar el camino del triunfo y Heriberto Jurado podría tener una respuesta ante la mala racha que atraviesa el equipo.