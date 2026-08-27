Maratón CDMX 2026: ruta, medalla, playera, horarios, cuándo y dónde recoger los kits de corredor

Maratón Ciudad de México 2026 Foto: Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

Uno de los eventos deportivos más esperados del año llega este fin de semana con el Maratón de la Ciudad de México 2026. La capital del país vuelve a recibir a miles de corredores y corredoras de diferentes partes del mundo para una de las pruebas físicas más demandantes, los 42.195 kilómetros. Esta edición número 43 mantiene la ruta, el desafío y el recorrido por algunos de los puntos más emblemáticos de la CDMX.

Ruta del Maratón CDMX 2026

Maratón CDMX 2026 Este será el recorrido de los 42.195 kilómetros que se recorrerá en las calles de la capital del país este domingo 30 de octubre.

Como ya se ha hecho costumbre, el Maratón de la capital del país comenzará sobre la Avenida de los Insurgentes frente a las hasta banderas del Estadio Olímpico Universitario. El inmueble con los murales de piedra de Diego Rivera será el punto de salida en la que más de 30 mil corredores y corredoras comenzarán con el desafío.

El primer trayecto de la competencia son algunos de los más benevolentes, bajando por una de las avenidas más transitadas de la capital del país durante un poco más de los primeros 10 kilómetros y llegando hasta la Glorieta de los Insurgentes para salir en dirección a la Avenida Oaxaca.

Durante esta parte del recorrido, se entrará a la Colonia Roma, pasando por la fuente de la Cibeles y llegando hasta el Parque España cerca del kilómetro 12, siguiendo por Avenida Monterrey, Avenida Chapultepec y Avenida Durango.

Será aproximadamente en el kilómetro 15 cuando la altimetría de la competencia comience a exigir un mayor esfuerzo físico comenzando a subir de nueva cuenta por Avenida Chapultepec, dando vuelta en Florencia para llegar al icónico Ángel de la Independencia y comenzar la primera incorporación al Paseo de la Reforma con dirección a la Diana Cazadora, pasando por la Estela de Luz, el Museo de Arte Moderno para más tarde incorporarse a la primera sección del Bosque de Chapultepec por el circuito La Milla.

Ahí comenzará una de las partes más boscosas y con mayor sombra de todo el trayecto, refrescando así a las y los participantes un poco de cara a la mitad de la competencia. Sin embargo, también tendrán que lidiar con los famosos adoquines levantados, sueltos o flojos en esta.

Llegando a la fuentes de las ranas, estará la salida de la primera sección de Chapultepec por la también temida Calzada Chivatito, pero sin pasar su subida. En vez de eso, girarán a la derecha para regresar al Paseo de la Reforma en contraflujo dando una vuelta en el monumento a Colosio y llegando al kilómetro 21 aproximadamente a la altura del Monumento a Simón Bolívar con dirección a Julio Verne

Para este punto, comenzará la incorporación a Parque Lincoln y a la zona de Polanco por la Avenida Presidente Masaryk, una de las calles comerciales más exclusivas de la capital del país y también uno de los puntos con mayor apoyo por parte de las “porras”.

En la calle Torcuato Tasso estarán girando hacia la izquierda para subir hacia el Museo Soumaya en un tramo de aproximadamente 3.5 kilómetros hacia arriba y luego bajar de nueva cuenta por Moliere y luego por la Avenida Ejército Nacional.

La siguiente zona del trayecto se convierte en el regreso a la zona de Polanco y más tarde al Paseo de la Reforma regresando por el mismo lado y con dirección a la parte final del Maratón. Después de pasar de nueva cuenta por el Ángel de la Independencia, ahora en el kilómetro 35 y ahora con dirección al centro histórico de la Ciudad de México.

Se pasará por el Monumento a la Revolución en el kilómetro 37 y más tarde La Torre del Caballito, el Metro Hidalgo y la Avenida Juárez para ahora sí llegar a los kilómetros finales hasta llegar a la meta en el Zócalo Capitalino.

¿Cuándo, dónde y a qué hora recoger el kit de competidor?

La entrega de kits de carrera estará disponible a partir de este jueves 27 de agosto y hasta el sábado 31 de agosto en las instalaciones del Wolrd Trade Center de la Cuidad en México, en los salones Mexica 1 y 2.

Únicamente la persona interesada puede recoger su kit de competencia presentando su identificación oficial, el comprobante de compra y una copia junto con el código QR que se te envió. Es completamente obligatorio pasar a recoger el número de competencia para poder obtener la medalla al final del recorrido. De lo contrario, se perderá este derecho sin posibilidad de reembolso.

Jueves 27 de agosto | de 10:00 horas a 20:00 horas

Viernes 27 de agosto | de 10:00 horas a 20:00 horas

Sábado 29 de agosto | de 8:00 horas a 16:00 horas

Medalla y playera del Maratón CDMX 2026

Para la presea de este año, tendremos una figura circular que entrelaza a Quetzalcóatl, deidad azteca de la serpiente emplumada con un ajolote, animal endémico de la capital del país y emblema de la actual administración capitalina de la Ciudad de México.

Playera y Medalla del Maratón CDMX La camiseta conmemorativa de esta edición tiene al maíz como elemento central ,mientras que la medalla entrelaza a Quetzalcóatl y al ajolote.

Por su parte, la playera será de nueva cuenta por parte de Adidas, quien también ya lanzó una colección especial de este Maratón. La parte frontal mostrará un diseño prehispánico con la figura del maíz en la parte central, haciendo referencia a este alimento como parta fundamental para las culturas antiguas de nuestro territorio.