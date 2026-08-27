¡Histórico! México gana dos oros y un bronce en el Mundial de Remo en Ámsterdam 2026

Mundial de Remo en Ámsterdam. La mexicana Kenia Lechuga logra su objetivo de ser campeona mundial en remo tras las preseas de plata y bronce que logró en 2023 y 2024. (Foto especial)

México tuvo un día de éxito en el Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026 al conquistar por primera vez en su historia tres medallas mundiales en un mismo evento.

Kenia Lechuga se proclamó campeona mundial en la prueba de bote ligero individual LW1x) para subir por primera vez a lo más alto de un podio mundialista, al igual que la dupla Melissa Márquez-Aylin Ibarra en el bote doble ligero (LW2x).

Alexis López, en la prueba de bote ligero individual (LM1x), también subió por primera vez a un podio mundial, lo hizo en el tercer sitio.

Lechuga completa su colección

La perseverancia le dio frutos a la mexicana Kenia Lechuga en Ámsterdam 2026, luego de que en esta temporada ya había ganados dos medallas de oro en Copas del Mundo de Remo, en las citas de Lucerna, Suiza y Sevilla, España.

La deportista regia de 32 años cumple así su sueño de subir a lo más alto de un podio mundialista, luego de la medalla de plata que logró en Mundial de Belgrado 2023 y la de bronce en Shanghái 2025.

En Ámsterdan, Lechuga dominó la prueba desde el inicio sin dar opción a sus rivales y con un registro de 7’29.16” cruzó la meta en primer lugar, por delante de la campeona europea Mariia Zhovner (7’32.73”) y de la neozelandesa Femke Van de Vliet (7’35.56”)

“A lo largo de todos estos años —mis 20 años en el remo— he intentado dar lo mejor de mí, y este es el resultado”, resumió la mexicana tras su brillante victoria.

La histórica dupla tricolor que sorprende

Mundial de Remo en Ámsterdam. Las mexicanas Aylin Ibarra y Melissa Márquez no se dejaron sorprender por las favoritas y ganaron el oro. (@World Rowing)

México también logró una brillante victoria en el doble scull ligero, la dupla formada por Aylin Ibarra y Melissa Márquez —que no partía como favorita— salió con gran fuerza y ​​mantuvo el liderato hasta el final.

Las griegas Paschalina Mouratidou y Gavriela Lioliou, campeonas mundiales sub-23, se esforzaron al máximo por recortar distancias, pero México respondió en todo momento para adjudicarse el primer título mundial femenino de la historia para su país (7’10.02”).

Por detrás, Khadija Krimi y Selma Dhaouadi (Túnez) sumaron un bronce a la histórica medalla de plata que habían conseguido el año anterior.

El bronce de Alexis López

La final de scull ligero masculino la dominó el griego Petros Gkaidatzis, quien tomó el control y abrió una ventaja insalvable para sus competidores.

Por detrás, la lucha por las medallas restantes fue una batalla apasionante entre tres embarcaciones: Fabio Kress (ALE), Alexis López (MEX) y el campeón mundial de 2025, Felipe Kluver (URU). En un momento dado, Kluver logró un extraordinario aumento de velocidad en los últimos 200 metros para superar a Kress y el mexicano tuvo que conformarse con el bronce.

Con el resultado de los mexicanos en el primer día de repartición de medallas en Ámsterdam, México encabeza el medallero con dos de oro y una de bronce.