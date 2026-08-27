Pretemporada NFL: partidos y horarios de este jueves 27 de agosto

Las pretemporada de la NFL, excelente momento para que los equipos evalúen alineaciones y jugadores, llega a su conclusión. El fin de semana comienza con cuatro partidos.

¿Quién juega hoy en la pretemporada de la NFL? Partidos del jueves 27 de agosto

Pretemporada NFL Cuatro juegos dan comienzo al último fin de semana. (@NFL)

Pittsburg Steelers vs Buffalo Bills | 17:00 horas (CDMX)

Los Steelers vienen de dos actuaciones carentes, particularmente de los dos quarterbacks que fueron desplegados a cancha: Drew Allar y Will Howard. Los Bills, por otro lado, ganaron sus dos juegos de pretemporada utilizando a pocos titulares, por lo que existe mucha expectativa alrededor de ellos para esta nueva temporada.

New England Patriots vs Cleveland Browns | 18:00 horas (CDMX)

El coach de los Patriots, Mike Vrabel afirmó no tener una plantilla muy “profunda”, por lo que, con tantas lesiones en las últimas dos semanas, el equipo no se arriesgará mucho en el último juego de pretemporada. Por la misma razón, Drake Maye, quien está confirmado como quarterback titular, no jugará. En el lado opuesto de la cancha, los Browns continúan experimentando con sus quarterbacks después de anunciar a Desahun Watson con el titular para el arranque en septiembre. Todd Monken probará las habilidades de Dillon Gabriel para dirigir la ofensiva.

San Francisco 49ers vs Las Vegas Raiders | 18:00 horas (CDMX)

La alguna vez batalla de la bahía, estos equipos se enfrentarán por vez 44 en pretemporada. Kyle Shanahan de San Francisco afirmó se sorprendería si pone en cancha a cualquiera de sus titulares, pero aseguró que el equipo ser verá más cercana al cómo se verá el equipo en la pirmera semana de temporada regular. Klint Kubiak de los Raiders fue más enigmático, y dijo que decidiría hoy mismo la alineación para el juego.

Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers | 20:00 horas (CDMX)

Los Rams de Sean McVay llegan a la cancha con dos victorias a este fin de semana. Lo más emocionante para ellos es seguir viendo como se desarrolla Ty Simpson, quien en tan sólo dos partidos ha completado 29 de 37 pases, completando 263 yardas. Por su parte, los Chargers vienen de una victoria 27-7 contra Houston y una derrota 41-17 ante San Francisco. Jim Harbaugh anunció que pondría a Justin Hebert en cancha para este juego.