Min Woo Lee lidera la ronda uno del Tour Championship

Tour Championship. Min Woo Lee hizo un recorrido limpio en la primera jornada del último torneo de la temporada del PGA Tour. (Foto especial)

El australiano Min Woo Lee lideró el primer recorrido del Tour Championship, última prueba de la temporada del PGA Tour, al firmar tarjeta de 62 golpes (-8).

Woo Lee comenzó mandando sobre la hierba de East Lake Golf Club en Atlanta, gracias a un día en el que no tuvo errores, embocó ocho birdies, fue una gran puesta en escena con sus extraordinarios números.

Con ese resultado el australiano saca dos golpes de ventaja a un grupo de tres jugadores, Viktor Hovland, Collin Morikawa y Chris Gotterup, todos con 64 golpes (-6).

Scottie Scheffler, el número uno del planeta, finalizó el día con 65 (-5) libre de errores para colocarse de inicio en el Top 5, en las jornadas que restan peleará por un lugar en la zona de privilegio.

El norirlandés Rory McIlroy firmó recorrido de 68 (-2) para compartir el Top 20 con cuatro jugadores.

La mala nota del día la dio el estadounidense J.J. Spaun que se retiró del torneo tras alegar una lesión en el hombro después de haberse anotado dos bogeys y un doble bogey.