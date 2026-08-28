Capitanes revela su calendario de la temporada 2026-2027: ¿Cuándo y qué días jugarán en la Arena CDMX?

Capitanes CDMX Los Capitanes de la Ciudad de México ya tienen definido el calendario de la temporada 2026-2027.

¡Ya está aquí!

Capitanes ha revelado el calendario de la temporada 2026-2027 de la NBA G League, arrancando el 6 de noviembre del año presente con el Tip-Off Tournament, seguido de la temporada regular y, finalizando esta etapa, darán la bienvenida a los playoffs que se extenderán hasta abril del siguiente año.

Calendario Capitanes CDMX: ¿cómo será la temporada 2026-2027 de la NBA G League?

El calendario de la NBA G League estará dividido en dos fases, siendo la primera de ellas el Tip-Off Tournament, en el que cada uno de los equipos disputará 14 partidos a partir del 6 de noviembre de 2026; esta estapa concluirá durante el NBA G League Winter Showcase, programado para diciembre.

¡Aparta las fechas! 👀🔥



La temporada 2026-2027 de la NBA G League arrancará el 6 de noviembre con el Tip-Off Tournament, el cual contará con 14 partidos, para después dar paso a la temporada regular de 36 encuentros. Al finalizar esta etapa los ocho mejores equipos de cada… pic.twitter.com/0PC1k3AjTF — Capitanes CDMX (@CapitanesCDMX) August 28, 2026

Una vez terminado el torneo inicial, los récords serán reiniciados para dar paso a la temporada regular que estará conformada por 36 encuentros. En esta fase, el primer compromiso de los Capitanes será en casa, programado para el domingo 27 de diciembre a las 16:00 horas en la Arena CDMX, enfrentando a Valley Suns.

En total, los 31 equipos que integran la NBA G League jugarán al menos 50 partidos durante la temporada por iniciar y, al concluir la fase regular, los ocho mejores conjuntos de cada conferencia avanzarán a la fase de playoffs.

Finalmente, el camino por el campeonato llegará a su última instancia en abril de 2027.

Temporada 2026-2027 de la NBA G League: ¿cuáles serán los juegos de Capitanes en Arena CDMX?

En caso de que no quieras perder la oportunidad de apoyar a los Capitanes en casa, ¡te contamos todos los días que jugarán en la Arena CDMX esta temporada 2026-2027!

Noviembre 2026

Domingo 8.

Martes 10.

Lunes 16.

Diciembre 2026

Lunes 7.

Martes 8.

Lunes 14.

Martes 15.

Domingo 27.

Martes 29.

Enero 2027

Domingo 3.

Martes 5.

Miércoles 6.

Viernes 8.

Domingo 10.

Martes 12.

Domingo 24.

Lunes 25.

Febrero 2027

Domingo 14.

Marzo 2027

Domingo 14.

Lunes 15.

Domingo 21.

Martes 23.

Viernes 26.

Sábado 27.

Por ahora, Capitanes informó que los detalles sobre la venta de boletos individuales, así como las actividades para celebrar su décimo aniversario, serán anunciados próximamente mediante sus canales oficiales.