Copa Sinquefield 2026 (2)

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El clásico terminó igualado en la cima: Wesley So y Praggnanandhaa Rameshbabu cerraron las nueve rondas empatados en 5½/9, tras una última jornada de tablas generalizadas. El desempate se disputó bajo el formato habitual del Grand Chess Tour: dos partidas rápidas seguidas de un Armageddon en caso de nueva igualdad. Las dos partidas rápidas terminaron en tablas, y el título se decidió en un Armageddon en el que Praggnanandhaa, jugando con blancas, desperdició varias oportunidades de ganar, permitiendo a So mantener el empate que necesitaba para levantar el trofeo.

So se convirtió así en el primer jugador en ganar el torneo tres veces, y lo hizo además por segundo año consecutivo. El estadounidense llegó a esa última ronda tras un arranque fulgurante de 2.5/3 seguido de seis tablas consecutivas; parecía que ese colchón bastaría hasta que, en la octava ronda, Praggnanandhaa derrotó a Vachier-Lagrave en apenas 27 movimientos para alcanzarlo en la cima.

Detrás de los dos líderes, Vincent Keymer y Javokhir Sindarov compartieron la tercera plaza con 5/9, este último manteniendo hasta el final sus opciones de clasificación. Jorden van Foreest cerró el torneo en el último lugar.

Formato de eliminación directa

Con este resultado quedó también definido el cuadro de las Finales del Grand Chess Tour: Praggnanandhaa, So, Caruana y Keymer disputarán la fase final, prevista del 22 al 27 de agosto en el Saint Louis Chess Club, bajo un formato de eliminación directa (dos partidas clásicas, dos rápidas y cuatro blitz por enfrentamiento). Sindarov, pese a su remontada final, se quedó fuera por un margen mínimo.

Para So, el título representa además su segundo triunfo consecutivo en Saint Louis y una entrada con impulso anímico a unas Finales que él mismo describió como un objetivo largamente perseguido. Praggnanandhaa terminó siendo el líder del ranking acumulado de toda la temporada regular del Grand Chess Tour — una ironía interesante ya que perdió la batalla del título en Saint Louis pero “ganó la guerra” de la clasificación general.

Vachier-Lagrave - Praggnanandhaa

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ac5 6.c3 0–0 7.d4 Aa7 8.Ag5 h6 9.Ah4 exd4 10.Te1 d6 11.h3? (11.h3? (Una jugada incomprensible en el nivel de élite. No solamente debilita la posición, sino que pierde un tiempo completo. Hay que jugar 11.Axc6 bxc6 12.Cxd4 conservando la ventaja de la apertura)

11...g5?! (Muy aventurado. Las negras están bien después de 11...dxc3 12.Cxc3 Ce5 13.Ag3 De7)

12.Axc6 bxc6

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13.Cxg5 (Suficiente para tablas y bastante trillada)

13...hxg5 14.Axg5 Rg7 15.cxd4?! (Ahora comienzan una serie de imprecisiones poco características de la tremenda fuerza de Vachier-Lagrave. A tablas conduce 15.Df3 Te8 16.Cd2 Te5 17.Dg3 Ae6 18.Af4+)

15...Dd7 16.Dd2? (El empate sigue en la variante 16.e5 dxe5 17.Axf6+ Kxf6 18.Df3+ Df5 19.Dxc6+)

16...Cg8 17.Cc3 f6 18.Af4?! (Decisivo. 18.Ae3 ofrece más perspectivas)

18... Rh8 19.Tad1 Tf7 20.Ce2 Tg7 21.Cg3 Df7 22.e5? Ae6 23.exd6 cxd6 24.Axd6 Td8 25.Df4 Ad5 26.f3 Dg6 27.Rh2 Ab6 0–1

Amenaza ...Txd6