Erik Lira ficha por el Mónaco: ¿Cuáles son los detalles de la transferencia del jugador?

Erik Lira El jugador de la selección mexicana deja la Liga MX para desempeñarse en Europa. (cuartoscuro)

Erik Lira, jugador del Cruz Azul, será transferido al AS Mónaco. El mediocampista formó parte de La Máquina por cuatro años.

Erik Lira al Mónaco: Detalle de tranferencia

Después de días de especulación sobre su posible traslado a Europa, se ha hecho oficial que Erik Lira, mediocampista de 26 años perteneciente al Cruz Azul, llevará sus talentos a la League 1 de Francia. Lira firmará un contrato con el AS Mónaco por 8 millones de euros fijos más 3 millones en bonos y variables. El equipo adquirirá el 80 % de los derechos federativos de Lira y la extensión del contrato será de cinco años.

Ya sólo se está a la espera de que se libere plaza de excomunitario en el equipo monegasco. Entre los jugadores que podrían liberar la plaza está el estadounidense Falorin Balogun y el senegalés Lamine Camara.

Erik Lira llegó al Cruz Azul en 2022 y disputó un total de 203 partidos en los que contribuyó con 2 goles y 2 asistencias. Fue parte del conjunto histórico que ganó el primer torneo para el equipo después de 30 años en la Clausura 2026. También destacó con la Selección Nacional durante el Mundial 2026.

El mediocampista no asistió a los partidos de La Máquina en sus dos últimas jornadas debido a las negociaciones. Por lo mismo, todo parece indicar que el último partido habría sido aquel que los celestes disputaron contra los Xolos de Tijuana el pasado domingo 16 de agosto. Se reporta que ya incluso retiró sus pertenencias de La Noria.

Este fin de semana viajará a Francia para realizar sus exámenes médicos. No pasará mucho tiempo antes de que veamos al jugador debutar en Europa.