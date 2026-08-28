¿Julián Álvarez está sufriendo depresión por su traspaso? ‘La Araña’ le entregó un certificado médico al Atlético, según prensa española

Julián "La Araña" Álvarez El jugador argentino sufre de depresión. (EFE)

Julian Álvarez, futbolista argentino del Atlético de Madrid, sufre de depresión después de traslado fallido al FC Barcelona, según reporta prensa española. El delantero no ha jugado en los últimos partidos de su club debido a la condición médica.

¿Qué le pasó a Julián Álvarez?

Julián Álvarez, también conocido como La Araña, está pasando por un cuadro clínico de depresión, según informó la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE). Esto después de que un posible traslado al FC Barcelona —el cual el jugador ha descrito como un “sueño”— fuera imposibilitado por la gestión de su equipo.

El futbolista de 26 años ha manifestado su deseo por jugar en el equipo catalán y este también ha mostrado interés en sumar al argentino a su alineación. Sin embargo, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, exigió un pago de 150 millones de euros por un traslado, excluyendo a sus dos mayores rivales, Real Madrid y Barcelona, de participar en la compra.

Esto parece haber resultado en que La Araña enfrente un trastorno mental severo. El argentino apenas y ha jugado en las primeras dos jornadas de su equipo y, según reportes, no se ha presentado a entrenar. Diego Simeone también confirmó que lo dejó fuera de la última convocatoria contra Sevilla. “Julián está mal porque ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle”, afirmó Gil Marín.

El jugador no ha comentado nada con respecto a su situación. Si el equipo persiste en su posición con respecto al traslado a pesar de la aflicción del argentino, equipos de otras ligas como el actual campeón de la Premier League, Arsenal, han puesto ofertas sobre la mesa para su adquisición.