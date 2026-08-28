Liga MX: partidos, fechas y horarios del Apertura 2026 | Jornada 6

El futbol mexicano reanuda sus emociones de la temporada regular con la sexta fecha de este torneo. Nos acercamos a la mitad de la fase preliminar con América liderando la clasificación general y como uno de los semifinalistas de la Leagues Cup, lo que comienza a perfilarlo como el equipo a vencer. ‘La Máquina’ parece estar sufriendo de un caso de ‘Campeonitis’ y necesita los tres puntos si no quiere rezagarse en su camino a defender el título. Mientras tanto, Pachuca y Chivas disputarán el duelo estelar del fin de semana siendo dos de los equipos que más han quedado a deber en lo que va del semestre.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 6

Liga MX | Apertura 2026, Jornada 6 Pachuca recibirá a Guadalajara en el que sería el partido estelar de este fin de semana, mientras América espera seguir con el liderato general. Foto: X (LigaBBVAMX)

Necaxa vs Cruz Azul | viernes 28 de agosto (19:00 horas)

Los campeones del futbol mexicano serán los encargados de abrir esta sexta fecha. El equipo que dirige Joel Huiqui cuenta con apenas dos victorias este torneo y aparece fuera de puestos de liguilla, por lo que no quiere seguir perdiendo puntos y dificultar su defensa del título. De forma similar, los ‘Rayos’ han tenido un inicio irregular, pero necesitan hacerse fuertes en casa para poder aspirar a la liguilla.

Atlante vs León | viernes 28 de agosto (19:00 horas)

Los ‘Potros de Hierro’ siguen trabajando. Con sólo una victoria en cinco fechas disputadas, el equipo que comanda Miguel Herrera todavía sigue batallando para adaptarse al máximo circuito tras su regreso con la compra de Mazatlán. Mientras tanto, ‘La Fiera’ ha dado indicios de querer regresar al protagonismo, principalmente en la Leagues Cup. Ahora, los Esmeraldas buscan dar un golpe en la mesa en el torneo local.

Tijuana vs Pumas | viernes 28 de agosto (21:00 horas)

A pesar de contar con la estrella en ascenso Gilberto Mora, los Xolos todavía no han conseguido terminar de destacar como conjunto. El cuadro fronterizo quiere competir por el título antes de que so joven promesa emigre al futbol de Europa. Del otro lado, Universidad Nacional llega con la fe renovada luego del regreso de César Huerta. ‘El Chino’ volvió con el cuadro auriazul después de un semestre con el Anderlecht y quiere recuperar su mejor nivel que ya le vimos vistiendo la playera de los felinos.

Altas vs Querétaro | sábado 29 de agosto (17:00 horas)

Los ‘Rojinegros’ son la sorpresa del torneo hasta el momento. Con un paso de cuatro victorias y sólo una derrota, el equipo tapatío es segundo de la clasificación general y se podría colocar como líder de forma provisional si logra sumar los tres puntos. Por su parte, los ‘Gallos’ todavía marchan invictos como visitante después de un triunfo y una victoria. Los albinegros se han mostrado mejor fuera de casa y esto podría ser clave para buscar un boleto de liguilla.

Pachuca vs Chivas | sábado 29 de agosto (17:00 horas)

En uno de los partidos más atractivos del fin de semana, los ‘Tuzos’ reciben a Guadalajara. Los hidalguenses han sufrido en la parte defensiva y eso les ha costado puntos en este inicio de torneo, por lo que necesitan mejorar en esta faceta del juego si esperan poder ganar más partidos. Mientras tanto, Guadalajara va a la alza con tres victorias en sus últimos cuatro partidos. El equipo de Gabriel Milito quiere cumplir con las expectativas que les pusieron a inicios del torneo y ser uno de los principales candidatos al título.

América vs Puebla | sábado 29 de agosto (19:05 horas)

Las ‘Aguilas’ vienen de conseguir su pase a las semifinales de la Leagues Cup entre semana y se mantienen como líderes generales del torneo. Los de Coapa siguen invictos con Guillermo Almada en partidos oficiales y nuevamente comienzan a ilusionar a su afición con pelear por un nuevo título que los siga consolidando como los máximos ganadores. Por su parte, ‘La Franja’ podría estar teniendo su mejor inicio en muchas años luego de arrancar con tres victorias en cinco partidos. Los ‘Camoteros’ quieren demostrar que no ha sido casualidad y tienen la posibilidad de meterse en la lucha por el liderato general con una victoria.

Santos Laguna vs Tigres | sábado 29 de agosto (21:10 horas)

Duelo en la parte baja de la clasificación general. Santos Laguna ha perdido sus cinco partidos disputados y le urge sumar sus primeros puntos del campeonato, especialmente jugando en casa. Por su parte, los Tigres siguen en una de sus mayores crisis de los años recientes y también necesitan seguir sumando si no quieren encaminar su temporada a un semestre sin liguilla.

Toluca vs FC Juárez | domingo 30 de agosto (18:00 horas)

Los ‘Diablos’ son otros de los clubes que tuvo actividad a media semana de Leagues Cup para sumarse a las semifinales del torneo internacional. Aún sin Paulinho, el cuadro escarlata se mantiene como uno de los mejores equipos del futbol mexicano y jugando en casa tiene una oportunidad de oro para seguir sumando. En frente, sus rivales son los ‘sotaneros’ del futbol mexicano. Los ‘Bravos’ han perdido sus cinco partidos de liga y son la peor defensiva y ofensiva. El cuadro fronterizo ha tenido el peor rendimiento hasta el momento y necesita mejorar las cosas lo antes posible.

Monterrey vs Atlético de San Luis | domingo 30 de agosto (20:10 horas)

Para cerrar la jornada, Rayados regresa a casa, donde marcha con paso perfecto hasta el momento, Matías Almeyda comienza a ver los frutos de su trabajo con uno de los planteles mejor valuados del torneo, pero todavía hace falta afinar detalles para pelear por los primeros puestos. Mientras tanto, San Luis llega como el rey del empate con tres igualadas y dos derrotas. Los rojiblancos todavía no saben lo que es ganar en este torneo.