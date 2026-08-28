Triplemanía 34 llega a Cinépolis: así podrás ver el magno evento de la AAA en la pantalla grande

Triplemanía 34 Las dos funciones del evento estelar del año para AAA se podrán ver a través de salas seleccionadas de Cinépolis completamente en vivo.

El gran evento de lucha libre de la AAA llega en una doble función este próximo mes de septiembre en dos noches que prometen ser épicas. Las superestrellas de la tres veces estelar llegan a la pantalla grande gracias a Cinépolis, que transmitirá las dos noches completamente en vivo desde sus salas.

Cinépolis anuncia transmisión de Triplemanía 34 en sus salas

Para este 2026, la AAA estará celebrando la segunda Triplemanía desde que fue adquirida por la WWE. En esta ocasión, se realizará en una doble función con un show en Las Vegas y un segundo en la Ciudad de México en noches no consecutivas, un formato como el que WrestleMania viene manejando desde hace algunos años para brindar mayores combates estelares a sus fans en nuestro país y los Estados Unidos.

Estrellas como Penta, Psycho Clown, Hijo de Dr. Wagner Jr, Lady Flamer, Pagano, Mr Iguana, Laredo Kid, Hijo del Vikingo, Rey Fénix, La Parka y más estarán en el cuadrilátero en la noche más importante de la promoción. Hasta el momento, el único combate confirmado es el de El Grande Americano (ganador del torneo Rey de Reyes) ante Dominik Mysterio por el Mecampeonato de la AAA.

¿Cómo y cuándo comprar boletos para Triplemanía 34 en Cinépolis?

Aunque la compañía ya anunció oficialmente que estarán realizando las transmisiones en vivo de este próximo 11 y 13 de septiembre, las entradas todavía no han sido puestas a la venta en el sitio web ni en la página oficial, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de Cinépolis y de la AAA para más información.

Los eventos deportivos en vivo en el cine han sido una tendencia creciente en los meses recientes luego de un éxito de los partidos de la Copa del Mundo que también llevó Cinépolis a la pantalla grande, ofreciendo una forma alternativa de vivir las emociones en la pantalla grande y en compañía de más fans.

Por otra parte, la disponibilidad de este evento en salas también será anunciado próximamente, por lo que deberás consultar si estará en tu sala favorita o más cercana para vivir de la lucha libre AAA.