México termina como subcampeón en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

Campeonato Mundial Juvenil de Clavados. Los mexicanos Ian Caleb Nava (i) y Miguel Sánchez (d) en el podio de premiación tras las preseas de plata y bronce que obtuvieron en trampolín de 1m. (COM)

México cerró con una medalla de plata y otra de bronce, que obtuvieron Ian Caleb Nava y Miguel Sánchez, el último día de competencias en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados Rijeka 2026.

En la tabla general de medallas el equipo tricolor terminó en segundo sitio con 12 preseas (3 oros, 5 platas y 4 bronces). El primer sitio fue de Rusia (6 oros, 3 platas, 2 bronces) y China tercero (3 oros, 3 platas, 2 bronces).

Este viernes Ian Caleb Nava cerró la participación mexicana como subcampeón mundial juvenil en el trampolín 1m (14-15 años), al sumar 413.55 unidades y seguido de su connacional Miguel Sánchez que obtuvo 409.10 puntos.

El triunfo y medalla de oro fue para el alemán Hans Bollmann quien culminó con 425.80 puntos los cuatro clavados de la competencia.

Para Ian Caleb significó su tercera medalla de plata, tras las obtenidas en trampolín de 3m y en equipo mixto 3m & 10m. Para Miguel Sánchez fue la única que conquistó en Rijeka.

En la final de plataforma 10 metros (16-18 años), las mexicanas Suri Cueva y Adriana Torres concluyeron en quinto (240.70) y sexto sitio (232.50).

Las medallas se las repartieron Aleksandra Kedrina (RUS), Maggie Grey (AUS) y Kayla Davies (AUS).

En resumen, la máxima representante de México fue Mía Cueva Lobato, quien conquistó medallas de oro en trampolín de 1m, trampolín de 3m, trampolín 3m sincronizados y una de plata en el equipo mixto de México 3m & 10m.

Mía junto a su hermana Lía apuntan el grande para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a los que llegarán con 17 años de edad.

Medallistas mexicanos en el Mundial Juvenil de Clavados Rijeka 2026

ORO

Mía Cueva - Trampolín 3m (14-15)

Mía Cueva - Trampolín 1m (14-15)

Mía Cueva/Lía Cueva - Sincronizados 3m (14-18)

PLATA

Ian Nava - Trampolín 1m (14-15)

Ian Nava - Trampolín 3m (14-15)

Ian Nava/Mía Cueva/Suri Cueva/Carlos Solorzano - Equipo Mixto (14-18)

Lía Cueva - Trampolín 1m (14-15)

Suri Cueva/Adriana Torres - Plataforma 10m (14-18)

BRONCE

Lía Cueva - Trampolín 3m (14-15)

Lía Cueva - Plataforma 10m (14-15)

Rut Páez - Trampolín 1m (16-18)

Miguel Sánchez - Trampolín 1m (14-15)