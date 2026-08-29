Brian Rodríguez tiene oferta para salir del América, ¿Qué equipo europeo busca ficharlo?

Brian Rodríguez Brian Rodríguez es parte importante del proyecto de Almada en el América. (Mexsport)

Brian Rodríguez es un pilar del América en el Apertura 2026, el jugador azulcrema es uno de los creativos en el conjunto azulcrema, pero podría salir pronto del equipo, ya que un equipo europeo lo busca.

¿Qué equipo europeo busca fichar a Brian Rodríguez?

Además, Brian Rodríguez es parte importante del proyecto de Almada en el América, pero su talento es seguido por un equipo de Europa, ya que pusieron una oferta por el atacante americanista.

De esta forma, el Ajax de Países Bajos ya puso una cuantiosa oferta en la mesa por Brian Rodríguez, ya que lo quieren en sus filas y estarían dispuestos a soltar una buena cantidad de billetes.

El mercado de fichajes en Europa se cierra la próxima semana, pero ahora Guillermo Almada luce preocupado, ya que si el ‘Rayito’ sale del plantel, el América bajaría sus posibilidades por el título.

De esta forma, Brian Rodríguez recibió una oferta, según el periodista César Luis Merlo, la cual sería por parte del Ajax de Amsterdam de la Eredivisie y esperan que cumpla las expectativas que hay sobre el fichaje.

¿Cuánto ofrece el Ajax por Brian Rodríguez?

El fichaje sería cercano a los 12 millones de dólares, cifra que no ven con malos ojos en las arcas de las Águilas y esperan cerrar el fichaje en los próximos días.

“El Ajax ofertó u$s 12M (incluyendo un dinero por objetivos) por Brian Rodríguez”, escribió César Luis Merlo en su cuenta de X.

Además, el periodista confirmó que la oferta va en serio y Santiago Baños ya analiza la posibilidad de dejar ir al ‘Rayito’ a Europa.

“El América ya tiene la propuesta oficial en sus oficinas. El libro de pases en Holanda cierra el 2/9”, agregó el periodista.

Durante este mercado de fichajes se reportó que el Vasco da Gama y el Cruzeiro buscaban a Brian Rodríguez, pero nunca llegaron a un acuerdo, ya que el América pedía una buena cantidad de billetes.

Finalmente, Brian Rodríguez pesa con la camiseta del América en el Apertura 2026 de la Liga MX, como en la Leagues Cup 2026, pero el Ajax de Amsterdam lo quiere en sus filas para poder tener un equipo con mayor peso.