¿'Checo’ Pérez se arrepiente de firmar con Cadillac? Esto dijo el piloto de su actual equipo

Checo Pérez ‘Checo’ parece estar muy lejos de la zona de puntos y se ha enfocado más en el desarrollo del auto. (Mexsport)

No está en duda que esta ha sido una de las peores temporadas en la carrera de Sergio ‘Checo’ Pérez en F1, por lo que el mexicano ya opinó sobre su llegada al equipo y cómo ve el funcionamiento al interior de la escudería.

¿’Checo’ Pérez se arrepiente de firmar con Cadillac?

De esta forma, ‘Checo’ Pérez está en el fondo del Campeonato de Pilotos, pero ahora, la prioridad es que Cadillac se enfoque en el desarrollo del auto y en cómo hacer que sea más estable en la pista.

Cuando ‘Checo’ llegó a Cadillac en febrero de 2025, el equipo sabía que sería una temporada complicada, ya que no conocían el rendimiento del automóvil y cómo se adaptaría ‘Checo’ al volante.

Ahora, ‘Checo’ parece estar muy lejos de la zona de puntos y se ha enfocado más en el desarrollo del auto, algo que ven viable, ya que es una temporada de aprendizaje.

A pesar del bajo rendimiento, ‘Checo’ Pérez no se arrepiente de su decisión de regresar a la F1 con Cadillac y aseguró que se mantiene motivado para seguir apoyando al equipo en lo que resta de la temporada.

Cuando ‘Checo’ Pérez fue entrevistado por Beyond the Grid, el mexicano reveló que pensó en no regresar a la F1, pero el hecho de recibir una oferta de Cadillac lo motivó a continuar su carrera en las pistas.

“Mis últimos seis meses en Red Bull y en F1 fueron muy demandantes mentalmente, porque sabía lo que pensaban de mí, y yo sabía todo el esfuerzo que estaba haciendo debido a mis circunstancias”, explicó ‘Checo’ Pérez.

¿‘Checo’ Pérez dudó en firmar con Cadillac?

Además, ‘Checo’ explicó que quizá se arrepentiría si no firmaba con Cadillac, equipo que confió en sus habilidades y en cómo puede llevarlos a la élite por su experiencia.

“Me dije ‘Tal vez es hora de buscar algo más’ (…) pero luego sentí que si miraba atrás en 20 años iba a arrepentirme de dejar el deporte de esa manera. Y luego la oportunidad de Cadillac surgió. Siento que aquí en Cadillac soy mucho más que un piloto, me escuchan mucho, sobre el desarrollo. Sólo unos pocos pilotos pueden conseguir eso en sus carreras y es la primera vez que tengo esto”, dijo el mexicano.

Por otra parte, ‘Checo’ Pérez confesó que por momentos dudó si había tomado la decisión correcta, ya que pasó de pelear por la cima a contemplar desde el fondo de la tabla a sus compañeros en la pista.

“Pensé que al regresar no estaría motivado por estar hasta atrás en la parrilla, pero no ha sido el caso, estoy muy feliz de seguir en Fórmula 1”, agregó.

Finalmente, ‘Checo’ Pérez se prepara para correr el GP de Italia el próximo 6 de septiembre a las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

La carrera la podrás ver en Fox Sports y la App oficial de la F1 vía streamming, para que puedas apoyar con todo a ‘Checo’ Pérez.