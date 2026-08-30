Bruno Tostado conquista el V Campeonato Nacional Mid Amateur con impecable regularidad

TRIUNFO. Con este triunfo, Tostado se convierte en el campeón de la quinta edición del Campeonato Nacional Mid Amateur, consolidándose como una de las figuras más destacadas del golf amateur mexicano. (Foto: Media FMG) ((Foto: Media FMG))

Bruno Tostado confirmó su gran momento al proclamarse campeón del V Campeonato Nacional Mid Amateur, certamen celebrado del 27 al 30 de agosto en el prestigioso Club de Golf Los Encinos, donde demostró una notable consistencia para quedarse con el primer lugar de la competencia que marcó el inicio de la temporada 2026/27 de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Representando al Club de Golf La Hacienda, Tostado construyó su victoria gracias a una actuación sólida de principio a fin. El jugador registró tres tarjetas consecutivas de 71 golpes, desempeño que le permitió finalizar con un acumulado de 213 impactos, tres bajo par (-3), suficiente para conquistar el campeonato y grabar su nombre en la historia del torneo.

Emoción hasta la última ronda

La lucha por el título mantuvo el suspenso hasta los hoyos finales, ya que varios competidores llegaron con posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato. Sin embargo, la regularidad del campeón terminó marcando la diferencia en un campo que exigió concentración y precisión durante los tres días de competencia.

El principal perseguidor fue Héctor González Cramer, representante del Club Campestre de la Ciudad de México, quien protagonizó la mejor ronda final entre los contendientes al registrar 68 golpes, una destacada actuación que se sumó a recorridos previos de 75 y 72 impactos. Con un total de 215 golpes, cerró el certamen en la segunda posición, apenas a dos golpes del liderato.

Por su parte, Rodrigo Vázquez, del Club de Golf México, completó el podio tras acumular también 215 golpes. El golfista firmó rondas de 71, 71 y 73 golpes, manteniéndose en la pelea por el campeonato durante toda la semana y finalizando igualmente a dos impactos del ganador.

Alto nivel competitivo

El torneo se disputó bajo el formato stroke play a 54 hoyos, reuniendo a destacados jugadores nacionales e internacionales en una competencia de alto nivel que abrió oficialmente el calendario competitivo de la FMG para la temporada 2026/27.

A lo largo de las tres jornadas, el campeonato ofreció un cerrado duelo entre varios de los mejores exponentes de la categoría Mid Amateur. No obstante, la capacidad de Bruno Tostado para evitar altibajos y mantener el mismo rendimiento durante las tres rondas resultó determinante para conquistar el trofeo.

Con este triunfo, Tostado se convierte en el campeón de la quinta edición del Campeonato Nacional Mid Amateur, consolidándose como una de las figuras más destacadas del golf amateur mexicano y arrancando la nueva campaña de la Federación Mexicana de Golf con una victoria que refleja disciplina, constancia y gran calidad competitiva.