¿Te perdiste el Real Madrid vs Málaga? Así puedes ver la repetición completa del partido de la LaLiga

Repetición del partido Real Madrid vs Málaga en vivo Foto: La Crónica

Si no pudiste ver el Real Madrid vs Málaga, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga 2026-27, el partido dejó varios momentos que vale la pena repasar. El conjunto dirigido por José Mourinho se impuso 4-0 en el Santiago Bernabéu y mantuvo su paso perfecto en el inicio de la temporada.

El marcador comenzó a tomar forma durante la primera media hora, cuando el equipo blanco encontró tres goles que prácticamente definieron el encuentro antes del descanso.

¿Dónde ver la repetición y los goles del Real Madrid vs Málaga?

Si te perdiste el partido, puedes consultar la cobertura posterior del encuentro para revisar el resumen, los goles y las principales jugadas del Real Madrid vs Málaga.

Para una repetición completa, el partido completo estará disponible a través de la señal de Sky e Izzi, dependiendo del paquete contratado.

¿Qué pasó en el Real Madrid vs Málaga?

El primer golpe llegó al minuto 19. Jude Bellingham recuperó el balón cerca del área, avanzó entre varios defensores y definió con un disparo cruzado para poner el 1-0.

Siete minutos después llegó el segundo. Kylian Mbappé probó al arquero Alfonso Herrero y, tras el rechace, Bellingham volvió a aparecer con un remate de cabeza. El balón terminó rebotando en el propio Herrero antes de entrar a la portería, por lo que el tanto fue registrado como autogol.

El Real Madrid no bajó el ritmo y al minuto 30 apareció Kylian Mbappé. El delantero francés recibió un centro de Trent Alexander-Arnold y conectó una volea para marcar el 3-0.

Con esa ventaja, el cuadro madrileño controló el encuentro durante la segunda mitad. Bellingham estuvo cerca de conseguir otro gol al minuto 55, pero su disparo terminó estrellándose en el poste.

El Málaga tuvo una oportunidad para acercarse en los minutos finales cuando el árbitro señaló un penalti por una supuesta mano de Yan Diomande. Sin embargo, después de revisar la jugada en el VAR, la decisión fue corregida porque el balón había golpeado previamente en Antonio Rüdiger.