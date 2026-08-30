Toluca vs FC Juárez Toluca vs FC Juárez: Horario, canal y dónde ver EN VIVO (Pexels)

El enfrentamiento entre los Diablos Rojos del Toluca y los Bravos de FC Juárez será el encargado de cerrar con broche de oro la Jornada 6 del Apertura 2026.

Toluca regresa a la actividad de la Liga BBVA MX tras asegurar su clasificación a las semifinales de la Leagues Cup 2026 y busca escalar a los primeros lugares de la tabla general, donde acumula 10 puntos.

Por su parte, los Bravos llegan con la urgencia de conseguir sus primeros puntos, ya que aún no han sumado unidades en el torneo.

¿Dónde juegan Toluca vs. FC Juárez?

El partido se disputará en el Estadio Nemesio Diez, popularmente conocido como “La Bombonera” debido a la cercanía de sus tribunas con el terreno de juego.

El recinto se encuentra ubicado en Toluca, Estado de México, cuenta con una capacidad aproximada para 28 mil espectadores.

¿Cuándo y a qué hora comienza el partido?

El compromiso correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 se jugará este domingo 30 de agosto de 2026. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver la transmisión del Toluca vs. FC Juárez?

Para seguir las acciones en vivo, la transmisión estará disponible en televisión abierta a través del Canal 5, además de los canales de paga TUDN y ESPN.

Vía streaming, el encuentro se podrá seguir por las plataformas ViX Premium y Disney+.

Posibles alineaciones del Toluca vs. FC Juárez

Toluca

Hugo González

Federico Pereira

Bruno Méndez

Everardo López

Diego Zaragoza

Fernando Arce

Franco Romero

Jesús Angulo

Helinho

Alexis Vega

Federico Viñas.

FC Juárez