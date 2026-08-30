Armando 'Hormiga' González La ‘Hormiga’ González hace su debut oficial con Olympiacos en la Superliga de Grecia (X: @olympiacosfc)

Armando ‘Hormiga’ González disputó sus primeros minutos en el fútbol europeo tras concretar su debut con el Olympiacos en la Jornada 2 de la Superliga de Grecia.

El encuentro, celebrado en el Estadio Theodoros Kolokotronis ante el Asteras Tripolis, marcó una nueva fase del exdelantero de las Chivas en el torneo del viejo continente.

Curiosamente, el partido contó con presencia mexicana en ambos lados de la cancha, ya que en el equipo rival sumó minutos su compatriota Jordan Silva.

Así fueron los primeros minutos de la ‘Hormiga’ en el campo

El delantero mexicano ingresó al terreno de juego al minuto 69 en sustitución del centrocampista Joel Roca, cuando su escuadra mantenía la ventaja por 1-0.

Durante su participación, González buscó hacerse presente en el marcador con un disparo de larga distancia que no logró conectar de forma cómoda tras sufrir un resbalón.

La acción de mayor peligro llegó en la última jugada del encuentro: el atacante recibió un pase que lo dejó sin marca frente al arco y con el guardameta vencido; sin embargo, su remate impactó en el travesaño.

A pesar de la falla, la jugada no afectó el resultado final y aseguró la victoria por la mínima diferencia.

Un mexicano más en las filas del Olympiacos

Con esta aparición, la Hormiga González se convirtió en el tercer futbolista mexicano en vestir la camiseta del Olympiacos en la historia, uniéndose a la lista que integran Nery Castillo y Alan Pulido, quienes lograron levantar títulos de liga durante su estancia en el club helénico.

¿Cuándo es el próximo partido del Olympiacos?

El siguiente compromiso del Olympiacos está programado para el próximo 2 de septiembre, fecha en la que se enfrentarán al AEL FC en la Copa de Grecia.