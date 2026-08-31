Aston Villa vs Arsenal: horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga Premier

Partido Aston Villa vs Arsenal en vivo Foto: La Crónica

Este lunes 31 de agosto, la Liga Premier continúa con uno de los encuentros más esperados de la temporada, en un duelo en el que los equipos en disputa buscarán sumar puntos en la tabla de posicionamiento.

El duelo pondrá frente a frente a un conjunto local que necesita reaccionar después de un debut complicado y al vigente campeón del fútbol inglés, que comenzó la defensa de su título con una victoria contundente.

¿En dónde y a qué hora juegan Aston Villa vs Arsenal?

El partido Aston Villa vs Arsenal se disputará este lunes 31 de agosto de 2026 en Villa Park, estadio del Aston Villa ubicado en Birmingham, Inglaterra.

Para los aficionados en México, el silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

En qué canal ver el partido Aston Villa vs Arsenal

Los aficionados en México podrán seguir el Aston Villa vs Arsenal a través de FOX, mientras que la opción de streaming señalada para el encuentro es FOX One. Mediotiempo reporta ambas alternativas para seguir el duelo, mientras que Reporte Índigo también identifica a FOX One como la plataforma de streaming.

Posibles alineaciones del Aston Villa vs Arsenal

Como ocurre antes de cualquier partido de Premier League, las alineaciones pueden sufrir modificaciones de último momento debido a decisiones técnicas, molestias físicas o cambios tácticos.

Aston Villa

Portero: Emiliano Martínez.

Emiliano Martínez. Defensas: Lamare Bogarde, Ezri Konsa, Victor Lindelöf, Lucas Digne.

Lamare Bogarde, Ezri Konsa, Victor Lindelöf, Lucas Digne. Pivotes defensivos: Amadou Onana, Youri Tielemans.

Amadou Onana, Youri Tielemans. Mediocampistas ofensivos: Jadon Sancho, Emiliano Buendía, Morgan Rogers.

Jadon Sancho, Emiliano Buendía, Morgan Rogers. Delantero centro: Ollie Watkins.

Ollie Watkins. Director Técnico: Unai Emery.

Arsenal

Portero: David Raya.

David Raya. Defensas: Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié.

Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié. Mediocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino.

Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino. Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard. Director Técnico: Mikel Arteta.

Previa del partido: cómo llegan ambos equipos

El Aston Villa tuvo un arranque complicado en la Premier League 2026/27, luego de caer goleado 4-0 ante el Brighton en la Jornada 1. El partido prácticamente quedó definido en la primera media hora, pues al minuto 31 los Villanos ya perdían por cuatro goles.

El marcador se abrió apenas al minuto 8 con un autogol de Victor Lindelöf, mientras que Maxim De Cuyper aumentó la ventaja al 18’. Después llegó el doblete de Jack Hinshelwood, quien marcó al 30’ y 31’ para completar una goleada que dejó al Aston Villa con mucho que corregir.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Unai Emery necesita reaccionar cuanto antes y sumar sus primeros puntos del campeonato. Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que este lunes tendrá enfrente al actual campeón de la Premier League.

Come on Villa Park 😤🏠 pic.twitter.com/I9zZ1Xhwhd — Aston Villa (@AstonVilla) August 31, 2026

Del otro lado, el Arsenal comenzó la temporada con el pie derecho y llega con buenas sensaciones para este compromiso. Antes del inicio de la liga, los Gunners conquistaron la Community Shield después de imponerse 3-0 al Manchester City.

El buen momento continuó en la primera jornada de la Premier League, donde el equipo de Mikel Arteta derrotó 3-0 al recién ascendido Coventry City. Los goles fueron obra de Kai Havertz, Bukayo Saka y Martin Ødegaard, en una actuación que confirmó las buenas expectativas alrededor del campeón.

Ahora, el Arsenal buscará mantener este ritmo y conseguir una nueva victoria, esta vez como visitante. Para ello tendrá que superar a un Aston Villa obligado a reaccionar, en un partido que representa una prueba importante para ambos equipos apenas en el comienzo de la temporada.

🟡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔵



🆚 Aston Villa

🕗 8pm (UK)

🏆 Premier League

🏟️ Villa Park



🤝 @airwallex pic.twitter.com/J3TAHjRdBT — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2026

Pronóstico Aston Villa vs Arsenal: ¿Quién tiene más posibilidades de ganar?

El pronóstico más destacado apunta a un triunfo del Arsenal por 2-1 ante Aston Villa, en un encuentro en el que se espera que se superen los 1.5 goles durante los 90 minutos reglamentarios.

Como escenario alternativo aparece un empate 1-1. La expectativa es que el Arsenal tenga mayor control de la posesión y del territorio, mientras que el Aston Villa podría apostar por aprovechar los espacios que deje su rival, especialmente con los desmarques de Ollie Watkins y Morgan Rogers.