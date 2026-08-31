Boletos de la NFL en México 2026: fechas oficiales de preventa para el San Francisco vs Minnesota en el Estadio Banorte

Preventa y venta general de la NFL en CDMX Las entradas estarán disponibles únicamente en Ticketmaster.

¡Apunta las fechas clave!

La cuenta oficial de NFL en México y Ticketmaster han dado a conocer tanto las fechas de preventa como la de venta general para el Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers que se jugará en el Estadio Banorte este 2026, encuentro que marca el sexto juego de la temporada regular y forma parte de uno de los nueve partidos internacionales de la NFL.

La última vez que la NFL estuvo en nuestro país fue el 21 de noviembre de 2022, cuando San Francisco se impuso ante los Arizona Cardinals con un marcador de 38-10.

San Francisco vs Minnesota: fechas y horarios de las preventas y venta general para la NFL en México

¡Adiós a la espera! La afición mexicana de la NFL finalmente tiene claridad respecto a la preventa y venta general de los boletos para el esperado retorno de San Francisco a la Ciudad de México, equipo que se batirá a duelo con Minnesota en el terreno del Estadio Banorte.

Estás son las fechas de la venta de boletos del Mexico City Game 2026🇲🇽🏈

Más info en el link 🔗https://t.co/w55b1Snctz pic.twitter.com/2vG2RdWpmm — NFL México (@nflmx) August 31, 2026

Mediante redes sociales, Ticketmaster y la cuenta oficial del evento internacional en México han confirmado las fechas en las que arrancará la venta de boletos para el NFL Mexico City Game 2026:

Preventa American Express: lunes 14 de septiembre a las 10:00 horas , exclusiva para tarjetahabientes de American Express.

lunes a las , exclusiva para tarjetahabientes de American Express. Preventa Banorte: jueves 17 de septiembre a las 10:00 horas , únicamente para clientes de Banorte.

jueves a las , únicamente para clientes de Banorte. Venta General: martes 22 de septiembre a partir de las 10:00 horas, abierta para todo público sin importar la entidad bancaria.

Las entradas estarán disponibles únicamente en Ticketmaster, por lo que la boletera ha advertido a los interesados e interesadas en comprar boletos de evitar otros canales de compra (páginas de reventa, redes sociales o fuera del Estadio Banorte) para prevenir posibles estafas.

¿Cuáles serán los precios de los boletos para el San Francisco vs Minnesota en el Estadio Banorte?

Según se especuló en redes sociales, el posible rango de precios para los boletos se encuentra entre $1,500 y $2,000 pesos mexicanos para boletos generales o “más económicos”, mientras que de $18,000 a $22,000 es el monto considerado para entradas VIP.

Por su parte, Ticketmaster adelantó que los precios de los boletos que se verán en el mapa ya incluyen cargos por servicio y no cambiarán durante la venta; además, se agregará un cargo por procesamiento de $50 pesos por orden al iniciar el proceso de compra.

¿Cuándo y dónde será el San Francisco vs Minnesota en CDMX?

El ansiado partido internacional de la NFL se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre, durante la Semana 11 de la temporada regular, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Según la programación, el kickoff será a las 19:20 horas, tiempo del centro de México y se tratará del primer juego del Sunday Night Football fuera de Estados Unidos.