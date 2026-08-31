Liderato de chocolate

SÚPER LÍDERES. ¿Nacidos para ganar?

Hacer menos los éxitos de los demás es el gran deporte nacional.

Menospreciar el liderato del América porque apenas es la jornada seis y ha enfrentado equipos de la parte baja de la tabla es buscar siempre las cosas negativas, incluso en lo que se hace bien.

El mérito también cuenta

Solemos restar mérito a quien está en la cima de la tabla por no ser nuestro equipo o por considerar que no lo merece por motivos extrafutbolísticos. Y ahora, si se trata del villano favorito, buscamos todos los pretextos posibles.

Nos guste o no, América es el mejor equipo del torneo y, además, lo ha hecho contra todo pronóstico.

Una reconstrucción inesperada

El inicio de la era post Jardine parecía tormentoso para las Águilas. Sin refuerzos de renombre, con los problemas económicos del grupo al que pertenecen tras lo reportado en el Mundial y con múltiples ausencias al comenzar el torneo por lesiones o por la participación en dicha competencia.

Almada venía de un fracaso en Europa, donde sus métodos de trabajo fueron muy cuestionados. No pudo salvar al Oviedo del descenso, pero en México aún gozaba de mucho cartel. El problema era que llegaba al equipo al que más se le exige y que necesitaba resultados inmediatos.

Resultados desde el principio

Bueno, pues Almada lo logró. Formó un equipo sólido desde las primeras jornadas, apoyándose en jugadores de las fuerzas básicas americanistas que le han respondido, tal como sucedió anteriormente con Santos y Pachuca.

Sí, los rivales a los que han vencido son equipos de la parte baja de la tabla y que seguramente no clasificarán a la liguilla. Eso es cierto y se ha notado en los partidos, ya que las fallas que han cometido difícilmente las tendrían jugadores de mayor jerarquía. Pero no es pretexto, porque esos mismos equipos les han sacado puntos a otros clubes importantes. América ha aprovechado su calendario para fortalecer lo más importante en un equipo: el aspecto mental, y con 16 puntos de 18 posibles tiene prácticamente asegurado su lugar en la liguilla.

Fortaleza defensiva

Además, en cuatro partidos como local no ha recibido ni un solo gol, y eso está lejos de ser una tarea sencilla.

Mención especial para Rodolfo Cota, quien ha sido un factor determinante en el muy buen paso del equipo tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.

Pronóstico

Mi pronóstico es que América no terminará como líder general, pero sí dentro de los tres primeros lugares, y será, sin duda, uno de los principales candidatos al título.