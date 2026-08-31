Barcelona vs Rayo Vallecano: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo La Liga Española

FC Barcelona vs Rayo Vallecano Los campeones del futbol español estarán como locales para cerrar la tercera fecha del campeonato este lunes 31 de agosto.

El futbol español concluye su tercera jornada del año con el duelo entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano. Los vigentes campeones del torneo iniciaron con el pie derecho y ya suman seis puntos. Los blaugranas poco a poco quieren empezar a tomar distancia y dejar claro una vez más que son los rivales a vencer. Por su parte, el cuadro madrileño ha tenido un arranque irregular sin conseguir victorias, por lo que perder hoy con gran diferencia de goles podría colocarlos de momento en la zona de descenso.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Rayo Vallecano? LaLiga 2026-2027, Jornada 3

El silbatazo inicial del partido será a las 13:30 horas (CDMX) de este lunes 31 de agosto

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Previa del Barcelona vs Rayo Vallecano | LaLiga 2026-2027, Jornada 3

Luego de casi tres jornadas completas, el Real Madrid es el único equipo que cuenta con paso perfecto de tres triunfos para arrancar el campeonato. Ahora, los blaugranas tienen la oportunidad de igualarlos y comenzar formalmente la carrera por el liderato y el campeonato de la competencia tomando ambos la delantera en este inicio de año futbolístico.

El equipo de Hansi Flick mantiene la base del campeonato pasado, con la gran adición de Aaron Gordon y la salida de Robert Lewandoski. Los dirigidos por el entrenador alemán son los únicos que todavía no han recibido gol hasta el momento, demostrando que todavía dominan el juego de posesión para dominar a sus rivales.

Por su parte, el Rayo ha batallado para regresar al nivel competitivo que tuvieron el año pasado y que los llevó a torneos europeos. Los madrileños tienen una derrota y un empate en este inicio de torneo. La diferencia de goles los tiene todavía por encima de los últimos lugares, pero una derrota los podría mandar al fondo de la clasificación general.