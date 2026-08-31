¿Cuándo se retiró Lionel Messi por primera vez de la Selección Argentina? Así fue cuando intentó quedar fuera en 2016

Lionel Messi 2016 Diez años atrás, Messi se retiró de la Selección Argentina tras perder la Copa América Centenario.

Este lunes 31 de agosto de 2026, la leyenda viva del futbol, Lionel Messi, anunció que se retirará de la Selección Argentina de forma definitiva, reconociendo que le costó tomar la decisión tras la tristeza experimentada en la final de la Copa Mundial 2026, triunfo que se llevó España.

A quienes han seguido lealmente la trayectoria del histórico goleador argentino, la decisión de este 2026 trae la memoria del primer retiro que Messi tomó de la selección argentina diez años atrás, después de una noche que marcó uno de los momentos más dolorosos de su carrera.

Retiro de Lionel Messi en 2016: ¿por qué quiso dejar la Selección Argentina hace diez años?

El primer retiro de Lionel Messi ocurrió el 26 de junio de 2016, depués de la final de la Copa América Centenario disputada ante Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. A pesar de que Argentina resistió con un empate 0-0 durante 120 minutos, perdió el título en los penales de ese encuentro.

Messi fue uno de los protagonistas de la tanda y quien se adjudicó gran peso de la responsabilidad de la derrota debido a que su disparo se fue por encima del arco; la carga de culpabilidad aumentó al tratarse de la cuarta final consecutiva que Argentina perdía, tras haber sumado el Mundial de Brasil 2014 y las Copas América de 2007 y 2015.

Visiblemente afectado, el futbolista habló después del partido y lanzó una frase que sorprendió al mundo del futbol: “Se terminó para mí la Selección”. En su explicación, Messi compartió sentirse cansado de intentarlo sin conseguir el título que tanto deseaba, sumado a la tristeza de haber fallado un penal vital.

Esta decisión provocó una reacción inmediata en Argentina, ya que la afición nacional, futbolistas, exjugadores e incluso distintas figuras públicas comenzaron a pedirle que reconsiderara la postura, señalando que tal decisión había sido tomada en un momento de enorme frustración.

Afortunadamente, Messi anunció su regreso a la Selección Argentina 45 días después de su primer retiro, obsequiando así una década más de su distinguido futbol que le llevó a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y nuevamente la Copa América en 2024, demostrando que su momentánea renuncia emocional causada por el agotamiento era sólo un paso en el camino resiliente de un atleta que aún tenía mucho por dar a su país.

“Pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y esta camiseta”, expresó al anunciar su regreso a la Selección Argentina el 12 de agosto de 2016.

Lionel Messi se retira de la Selección Argentina este 2026: de la derrota a la despedida de un campeón mundial

Este lunes 31 de agosto de 2026, a diferencia de su primer intento de retiro diez años atrás, Messi redactó su despedida de la Selección Argentina con la fortaleza, superación y orgullo de un campeón que dio todo lo que tenía que dar portando la Albiceleste, distando de ser una decisión tomada en medio de la frustración o agotamiento.

A pesar de que escribió su despedida el 21 de julio, dos días después de que Argentina perdiera la final del Mundial 2026 ante España, Messi destacó que siente que su ciclo llegó a su final y que existe una nueva generación de futbolistas que merece ocupar ese lugar.

El primer retiro de Messi de la Selección Argentina brinda un importante mensaje de resiliencia, donde destaca la capacidad de superar los fallos antiguos para formar un camino de triunfos. En 2016, el goleador intentó retirarte porque sentía que había fallado a su objetivo; en 2026, se marcha después de haberlo ganado todo con la camiseta que siempre eligió.