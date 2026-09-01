América, Monterrey, León y Toluca buscan un lugar en la gran final de la Leagues Cup

PROTAGONISTAS Rodríguez, Pineda, Arcila y Vega. (Fotos: MexSports. Diseño IA-Manus-)

La Leagues Cup 2026 entra en su fase decisiva este miércoles con dos semifinales de auténtico lujo entre clubes mexicanos. América y Monterrey se enfrentarán en Carson, California, mientras que León y Toluca harán lo propio en Houston, Texas, en busca de los dos boletos para la gran final del certamen.

En el duelo estelar de la jornada, las Águilas del América, ahora dirigidas por Guillermo Almada, llegan como uno de los equipos más sólidos de la competencia tras mantenerse invictas. El conjunto azulcrema ha encontrado equilibrio en todas sus líneas, respaldado por el liderazgo defensivo de Sebastián Cáceres, la creatividad de Raphael Veiga, Óscar Perea y Alejandro Zendejas, así como la capacidad goleadora de Brian Rodríguez y Henry Martín.

Del otro lado estará un Monterrey que busca consolidar el proyecto encabezado por Matías Almeyda. Los regiomontanos cuentan con una plantilla capaz de competir al más alto nivel gracias a futbolistas como Orbelín Pineda, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Jesús Corona y Diego Rossi, además del poder ofensivo del delantero belga Hugo Cuypers, principal referencia en ataque de los Rayados.

León y Toluca prometen otra épica batalla

Horas antes, León y Toluca abrirán la actividad semifinalista en un choque que reúne a dos de los equipos con mejor funcionamiento colectivo del torneo.

La escuadra dirigida por Gabriel Gandolfi llega motivada tras eliminar al Real Salt Lake y mantiene su condición de invicta. Gran parte de sus aspiraciones pasan por el colombiano Daniel Arcila, líder de goleo del torneo con cuatro anotaciones, acompañado por jugadores de experiencia como Diber Cambindo, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán y Rodrigo Echeverría.

Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca, conducidos por Antonio Mohamed, buscan instalarse por primera vez en una final de Leagues Cup. El conjunto escarlata ha mostrado una de las ofensivas más peligrosas de la competencia, encabezada por Alexis Vega, junto al brasileño Helinho y el uruguayo Federico Viñas.

La Liga Mx asegura presencia en la final

Con los cuatro semifinalistas perteneciendo a la Liga MX, el futbol mexicano tiene garantizado al próximo campeón de la Leagues Cup. Ahora la incógnita es cuál de estos proyectos logrará superar la última gran prueba para disputar el trofeo.

América y Monterrey medirán fuerzas a las 21:30 horas en el Dignity Health Sports Park de California, mientras León y Toluca se enfrentarán a las 19:00 horas en el Shell Energy Stadium de Houston, en una jornada que definirá a los dos finalistas de la edición 2026.