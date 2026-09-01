¿Por qué Sergio ‘Checo’ Pérez no correrá la primera práctica del GP de Italia?

Checo Pérez Cadillac expresó que Colton Herta saldrá en el primer entrenamiento libre en Monza. (Mexsport)

Sergio ‘Checo’ Pérez quiere buscar sus primeros puntos en el GP de Italia, sin embargo, Cadillac, decidió que no corra una de las prácticas para que pueda dar paso al nuevo talento en desarrollo.

¿Por qué ‘Checo’ Pérez no correrá una práctica en el GP de Italia?

De esta forma, Cadillac informó a ‘Checo’ Pérez por segunda vez en la temporada, ahora para el GP de Italia, donde busca un buen resultado para el equipo.

Pero ahora, Cadillac informó a Sergio Pérez que se perderá la Práctica 1 en Monza para ceder su asiento a Colton Herta, uno de los talentos en desarrollo que tiene el equipo.

Así, Cadillac anunció cambios de pilotos, ya que la escudería estadounidense aprovechará las actividades de Fórmula 2 en Monza para que el piloto reserva sustituya a ‘Checo’ Pérez en una de las prácticas.

A través de un comunicado, Cadillac expresó que Colton Herta saldrá en el primer entrenamiento libre en Monza, por lo que será una gran experiencia para su piloto en desarrollo.

“Esta es una excelente oportunidad para experimentar diferentes aspectos del MAC-26. Habiendo conducido en circuitos de alta carga aerodinámica en Barcelona y Budapest, el reto será muy diferente en Monza”, dijo Herta.

¿Por qué ‘Checo’ Pérez no correrá una práctica en el GP de Italia?

Además, Herta conoce el circuito, por lo que sabe lo complicado que es correr sobre la pista y dará su mejor esfuerzo a bordo del bólido.

“Con el coche configurado para baja resistencia, se moverá más, poniendo más énfasis en la precisión en los puntos de frenada y en pasar el ojo de una aguja por los bordillos de las chicanas”, agregó.

Este movimiento es parte del calendario del equipo ya que todo piloto de Fórmula 1 debe ceder dos sesiones de entrenamientos durante la temporada para que su equipo pueda probar el talento en desarrollo que hay en el interior

Con esta nueva sesión Herta cumplirá su tercera, de cuatro, prácticas en Fórmula 1 en 2026, por lo que ‘Checo’ Pérez deberá esperar hasta la práctica 2 para poder correr en el GP de Italia.